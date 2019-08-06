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Не доживет до сентября: в Донецке заговорили о ликвидации Пушилина
Главаря донецких боевиков Дениса Пушилина, который недавно насмешил соцсети своими планами на старость, могут ликвидировать еще до начала осени этого года.
Об этом в своем блоге на «Обозревателе» пишет блогер «Фашик Донецкий», по информации которого вскоре на оккупированные территории Донецкой области должна приехать проверка из России.
«Очень скоро в оккупированный РФ Донецк приедет комиссия, чтобы проверить, куда деньги налогоплательщиков России уходят и на что тратятся», — пишет блогер и добавляет, что в связи с грядущей ревизией «руководство» очень нервничает: «Денег наворовано немерено, вернуть их возможности уже нет, а значит… А значит это фактически следующее: Пушилина с вероятностью 99% убьет «ДРГ Хунты», ибо комиссия из РФ выдаст «черную метку». Причин для отмены приговора я не вижу от слова «совсем».
При этом блогер отмечает, что главаря «ДНР» ненавидят и бюджетники, живущие впроглодь, и предприниматели, среди которых есть сильно обиженные «властями», и военные преступники, не видевшие Пушилина «на передовой» и не уважающие его. Аналогичное отношение к нему и у мирных жителей, которые видят результаты «правления» Пушилина. «Одним словом, по меркам обычных граждан, мирняка, Пушилин превратил Донецк в обгаженное (кроме центра города) Сомали со всеми вытекающими», — добавляет «Фашин Донецкий».
По его информации, комиссия из России везет в Донецк «благую весть» — мол, ищите деньги сами, больше вливаний денег российских налогоплательщиков не будет. Отметив, что «руководство» ворует все, что плохо и хорошо лежит, блогер добавляет: «Для понимания ситуации и аппетитов Пушилина в плане разворовывания денег из РФ: последний так называемый „гумконвой“ из России весь пришел с маркировкой по типу „не для продажи“. Такого не было даже в эпоху захараста (ликвидированный главарь боевиков Александр Захарченко, которого сменил Пушилин. — Ред.), ибо промаркировали даже шприцы и иголки для шприцов».
«Фашик Донецкий» уверен, что комиссия из России подтвердит факт воровства и вынесет «приговор проворовавшейся абизяне». «Мораль. Готов поспорить, что Пушилин не доживет до 1 сентября и что ЧВК Вагнера, ну, то есть „ДРГ Хунты“, отправит Пушилина на тот свет», — добавляет блогер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,"Фашик Донецкий" рассказал, что заметно растолстевшего за время «правления» Пушилина за глаза называют «Мордатым».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.