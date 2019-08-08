Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом и друзьями — Позитивом и его женой Анной продолжают наслаждаться отдыхом и делиться своими впечатлениями в Сети, публикуя яркие фото и видео. Красотка Настя регулярно радует поклонников соблазнительными снимками в купальниках.

Каменских опубликовала новое фото в белом купальнике, подчеркнув свои аппетитные формы. Под снимком певица порассуждала об отдыхе и рассказала, как важно для нее после напряженного графика перегрузиться, провести время с любимым мужем.

«Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе! Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться и вы даже не заметите, как найдёте крутое решение. Путешествия, особенно, когда рядом любимый человек, помогают восполниться. Вдохновиться и наметить новые цели. С огромным списком новых идей и с невероятным драйвом по приезду приступлю к выполнению задуманного!», — написала Настя Каменских.

Напомним, Настя с Потапом и друзьями путешествуют на яхте, они отдыхали у берегов Италии, посетили Францию.

«ФАКТЫ» писали о том, что на прогулках Настя появлялась в одних и тех же ботинках, за что ее раскритиковали подписчики в сети.

Также свой отпуск в Италии провела с мужем и друзьями солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева. Певица разделась в восьмую годовщину свадьбы с Дантесом.

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