Надя Дорофеева разделась в годовщину свадьбы (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица, участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом наслаждаются отдыхом в Италии. Парочка вместе с друзьями путешествует на яхте, останавливаясь в разных городах. На отдыхе звезда не забывает показывать шикарную фигуру в купальнике и то, как работает над своими формами. Даже в отпуске Надя не упускает возможности заняться спортом. Она показала видео горячей тренировки с подружкой.

В Италии Дорофеева и Дантес отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. Влюбленные отметили семейную дату без пафоса, накупив пиццы. В честь праздника Надя показала новые соблазнительные фото в купальнике.

На одном из них певица позирует в черном бикини. На бедрах певицы видно интимные тату: good (хороший) и bad (плохой).

На другом фото Дорофеева запечатлена в соблазнительном красном цельном купальнике.

Поклонники засыпали Надю комплиментами и поздравлениями. Но некоторые посчитали такие снимки слишком откровенными и даже вульгарными.

Свое «праздничное» фото с женой опубликовал и Владимир. Он повторил кадр восьмилетней давности.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских в купальнике подогрела слухи о беременности.

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