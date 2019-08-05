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Надя Дорофеева разделась в годовщину свадьбы (фото)
Популярная певица, участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом наслаждаются отдыхом в Италии. Парочка вместе с друзьями путешествует на яхте, останавливаясь в разных городах. На отдыхе звезда не забывает показывать шикарную фигуру в купальнике и то, как работает над своими формами. Даже в отпуске Надя не упускает возможности заняться спортом. Она показала видео горячей тренировки с подружкой.
В Италии Дорофеева и Дантес отпраздновали восьмую годовщину свадьбы. Влюбленные отметили семейную дату без пафоса, накупив пиццы. В честь праздника Надя показала новые соблазнительные фото в купальнике.
На одном из них певица позирует в черном бикини. На бедрах певицы видно интимные тату: good (хороший) и bad (плохой).
На другом фото Дорофеева запечатлена в соблазнительном красном цельном купальнике.
Поклонники засыпали Надю комплиментами и поздравлениями. Но некоторые посчитали такие снимки слишком откровенными и даже вульгарными.
Свое «праздничное» фото с женой опубликовал и Владимир. Он повторил кадр восьмилетней давности.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских в купальнике подогрела слухи о беременности.
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