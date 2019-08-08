Происшествия

Под судом по пяти статьям: под Киевом задержали наглого грабителя (фото, видео)

В Вышгороде (Киевская область) мужчина проник в квартиру местной жительницы, избил ее и ограбил. Ранее в Кировоградской области задержали грабителя, жертвами которого стали, как минимум, пять жительниц Киева.

По словам руководителя ГУНП в Киевской области Андрея Небитова, женщина открыла дверь незнакомцу, не посмотрев в глазок, поскольку ждала визита знакомого. «На нее нападает неизвестный с ножом. Бьет кулаком в лицо, угрожает убийством и вымогает деньги. Испуганная женщина отдает тысячу долларов, нападающий забирает золотые украшения, ноутбук, телефон и банковскую карточку. После связывает пострадавшую проводами и уходит», — сообщает Андрей Небитов в социальных сетях.

По его словам, полицейские Вышгорода и управления уголовного розыска установили и задержали злоумышленника, который проматывал украденные деньги на игровых автоматах.

При задержании выяснилось, что злоумышленник хоть и не был судим, но в суде Житомира проходит по делу — ему инкриминируют пять статей УК Украины, в том числе, и покушение на убийство сотрудника правоохранительных органов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полиция задержала мужчину — водителя такси, который подозревается в нападении и изнасиловании женщины в ночь на 31 июля в лесу на окраине столицы. Насильником оказался 29-летний уроженец Днепра.





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