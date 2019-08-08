Надю Дорофееву достали хейтеры

Шоу-бизнес

Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева после отпуска в Италии, который провела с мужем Владимиром Дантесом и друзьями, вернулась в Киев и приступила к работе. Артистка опубликовала в Instagram пост, в котором пожаловалась на хейтеров и попросила избавить ее от негатива. Особенно ее задевают нелицеприятные комментарии в адрес детей, с которыми Надя работала на шоу «Голос».

«Ваше мнение конечно интересно, но… Недавно на шоу „Голос.Дети“ я осознала, что у детей сумасшедший стресс от комментариев в сети — они там часто совсем не детские и зачастую бредовые и оскорбительные!!! Это просто кошмар. Я, конечно, все понимаю, многим просто нечем заняться, но вот хочется с этим бороться», — написала Надя.

Она твердо решила отправлять в «бан» всех, кто будет «адекватно» оценивать ее внешность, писать гадости о ее друзьях и близких.

«Это мой Личный аккаунт для всех, кому я интересна. А тем, из кого выходит негатив и желчь — тут не место! И личная просьба, пожалуйста, не пишите негатив детям! Они по-настоящему страдают из-за ваших таких оценок! Мир меняется, мы вместе с ним! Мы наконец- то начали говорить о толерантности, экологии, помощи нуждающимся и ещё много о чем. Давайте теперь станем немного добрее и тут, в мире интернета», — обратилась к подписчикам Надя Дорофеева.

Напомним, на отдыхе Надя показала несколько откровенных фото в купальниках. Некоторые подписчики посчитали их вульгарными и раскритиковали снимки.

Также Надя Дорофеева с подругой показала горячую тренировку на яхте.

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