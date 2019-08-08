- 12:00 Что нового от Samsung в Galaxy Note 10
- 11:55 Парень провалился в невероятно узкую расщелину и пролежал зажатым между скалами четыре дня
- 11:54 Нас устраивает: у Путина выдвинули любопытное условие возвращения Крыма
- 11:50 В Британии выпустили "чернобыльскую" водку
- 11:45 Прибор сразу «видит» метастазы: украинская школьница разработала метод ранней диагностики рака
- 11:39 “ЗЕслуженная победа”: известный журналист в стихах описал ситуацию в Украине
- 11:36 Гороскоп здоровья: в воскресенье берегите позвоночник, а во вторник — ноги
- 11:35 Зеленский в Турции пообещал провести земельную реформу и легализировать игорный бизнес
- 11:25 Родители разорванной акулами девушки рассказали жуткие подробности ее гибели
- 11:19 НАБУ задержало важного чиновника по делу «Роттердам+»
- 11:01 Названа новая цена на газ для населения в августе
- 10:57 Надю Дорофееву достали хейтеры
Надю Дорофееву достали хейтеры
Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева после отпуска в Италии, который провела с мужем Владимиром Дантесом и друзьями, вернулась в Киев и приступила к работе. Артистка опубликовала в Instagram пост, в котором пожаловалась на хейтеров и попросила избавить ее от негатива. Особенно ее задевают нелицеприятные комментарии в адрес детей, с которыми Надя работала на шоу «Голос».
«Ваше мнение конечно интересно, но… Недавно на шоу „Голос.Дети“ я осознала, что у детей сумасшедший стресс от комментариев в сети — они там часто совсем не детские и зачастую бредовые и оскорбительные!!! Это просто кошмар. Я, конечно, все понимаю, многим просто нечем заняться, но вот хочется с этим бороться», — написала Надя.
Она твердо решила отправлять в «бан» всех, кто будет «адекватно» оценивать ее внешность, писать гадости о ее друзьях и близких.
«Это мой Личный аккаунт для всех, кому я интересна. А тем, из кого выходит негатив и желчь — тут не место! И личная просьба, пожалуйста, не пишите негатив детям! Они по-настоящему страдают из-за ваших таких оценок! Мир меняется, мы вместе с ним! Мы наконец- то начали говорить о толерантности, экологии, помощи нуждающимся и ещё много о чем. Давайте теперь станем немного добрее и тут, в мире интернета», — обратилась к подписчикам Надя Дорофеева.
Напомним, на отдыхе Надя показала несколько откровенных фото в купальниках. Некоторые подписчики посчитали их вульгарными и раскритиковали снимки.
Также Надя Дорофеева с подругой показала горячую тренировку на яхте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...