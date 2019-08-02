Надя Дорофеева в бикини показала горячую тренировку с подружкой (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица, участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, восхитившая поклонников нежным образом в белом платье, радует новыми яркими нарядами на отдыхе. Вместе с мужем Владимиром Дантесом и друзьями она отдыхает в Италии. Компания гуляет по улочкам городка Манополи, путешествует на яхте, наслаждаясь живописными видами с моря.

На своей странице в Instagram Надя опубликовала несколько фото. Нежно держась за руки, они с мужем гуляют по городу, дурачатся и ведут себя, как молодожены.

Для отдыха певица подобрала простые, но стильные образы — удобное белое платье, скрывающее тело от солнца и кроссовки, легкие сарафаны и шляпы.

Сама Надя не публикует фото в купальнике. Но ее друзья слили в Сеть парочку горячих видео. На одном из них певица в модном красном купальнике с высокой талией танцует на яхте.

На другом — Надя вместе с подругой показывает, как и на отдыхе следит за своей фигурой, и продемонстрировали парную тренировку для ног, ягодиц и пресса.

Поклонники пришли в полный восторг от фотоотчета звезды. Они буквально засыпали звездную парочку комплиментами в комментариях.

«Какие вы милые», «Про вас нужно сказки писать», «Самая лучшая пара на свете», «Почему так красиво? Как картинка!», «Как это красиво», «Италия вам так идет!», «Вы такие ангелочки, все в белом», «Вы как будто из волшебной сказки!», «Бывают же такие красивые пары», — пишут поклонники в Сети.

Напомним, в Италии также отдыхают и коллеги Нади Дорофеевой. Потап с Настей Каменских, Позитив с женой Анной путешествуют по Средиземноморскому побережью.

Идеальную фигуру и спортивный пресс в купальнике показала известный хореограф, молодая мама Алена Шоптенко, которая впервые за два года отправилась в отпуск.

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