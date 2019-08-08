Зеленский в Турции пообещал провести земельную реформу и легализировать игорный бизнес (видео)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию сделал несколько громких заявлений, касающихся рынка земли и игорного бизнеса, запрещенного в 2010 году.

Так, Зеленский пообещал, что в 2019 году в Украине будет проведена земельная реформа, что позволит создать в 2020 году рынок «самой лучшей в мире по своему качеству» земли на 40 миллионов га.

Также он заявил о планах легализовать игорный бизнес. «Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря», — сообщил Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время встречи с диаспорой в Турции Владимир Зеленский заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины и пообещал упрощенное получение зарубежными украинцами для посещения оккупированного полуострова.

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