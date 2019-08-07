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Зеленский в Турции сделал ряд заявлений о Крыме
Президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Турции, во время встречи с диаспорой заявил, что Крым обязательно вернется в состав Украины.
Он также пообещал, что на законодательном уровне будет утверждено положение об упрощении посещения оккупированного Россией Крыма представителями крымскотатарской диаспоры. Напомним, что граждане других стран должны получать специальное разрешение на посещение аннексированного полуострова.
«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом», — добавил Зеленский и поблагодарил украинскую диаспору в Турции за помощь Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский после обстрела Павлополя и гибели на Донбассе четверых украинских морпехов поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и нарвался на жесткую критику.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..