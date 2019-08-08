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Нас устраивает: у Путина выдвинули любопытное условие возвращения Крыма
После заявления президента Владимира Зеленского во время встречи в Турции с диаспорой о том, что Крым обязательно вернется в Украину, в оккупировавшей полуостров России назвали вполне приемлемое условие, при котором это будет возможным.
Так, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Крым вернется под юрисдикцию Украины, когда Россия перестанет существовать. Потом он, конечно же, заявил, что этого не произойдет и вновь начал «пережевывать» тему, что полуостров попал к Украине «случайно». Но слово было сказано…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский писатель-сатирик Виктор Шендерович называл два сценария, при которых Россия вернет Украине контроль над Крымом. Первый — приход к власти в России вместо Путина «вменяемого политического руководства». Второй — обрушение России по советскому образцу, когда уже нет денег ни на продукты, ни гонку вооружений.
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