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Бари Алибасов подал в суд на производителя "Крота"

12:21 8 августа 2019 94
Бари Алибасов
Инф. «ФАКТОВ»

Российский продюсер Бари Алибасов, выпивший средство для прочистки труб и впавший после этого в кому, подает в суд на производителя «Крота» и гипермаркет, где продавался товар.

Как сообщает телеграмм-канал «360», его адвокат подготовил исковое заявление на 150 страницах. Продюсер хочет получить от компаний 100 миллионов рублей: ущерб своему здоровью Алибасов оценил в 85 миллионов, а моральный ущерб — в 15 миллионов рублей.

Защита будет настаивать на том, что производители используют для химического вещества упаковки, напоминающие продуктовые, и не устанавливают на бутылках блокирующие пробки, не дающие открыть средство детям или пожилым людям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бари Алибасов, уличенный в инсценировке своего отравления жидкостью для промывки труб, прошел проверку на детекторе лжи.

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