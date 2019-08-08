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Бари Алибасов подал в суд на производителя "Крота"
Российский продюсер Бари Алибасов, выпивший средство для прочистки труб и впавший после этого в кому, подает в суд на производителя «Крота» и гипермаркет, где продавался товар.
Как сообщает телеграмм-канал «360», его адвокат подготовил исковое заявление на 150 страницах. Продюсер хочет получить от компаний 100 миллионов рублей: ущерб своему здоровью Алибасов оценил в 85 миллионов, а моральный ущерб — в 15 миллионов рублей.
Защита будет настаивать на том, что производители используют для химического вещества упаковки, напоминающие продуктовые, и не устанавливают на бутылках блокирующие пробки, не дающие открыть средство детям или пожилым людям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бари Алибасов, уличенный в инсценировке своего отравления жидкостью для промывки труб, прошел проверку на детекторе лжи.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.