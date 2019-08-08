Бари Алибасов подал в суд на производителя "Крота"

Мир

Российский продюсер Бари Алибасов, выпивший средство для прочистки труб и впавший после этого в кому, подает в суд на производителя «Крота» и гипермаркет, где продавался товар.

Как сообщает телеграмм-канал «360», его адвокат подготовил исковое заявление на 150 страницах. Продюсер хочет получить от компаний 100 миллионов рублей: ущерб своему здоровью Алибасов оценил в 85 миллионов, а моральный ущерб — в 15 миллионов рублей.

Защита будет настаивать на том, что производители используют для химического вещества упаковки, напоминающие продуктовые, и не устанавливают на бутылках блокирующие пробки, не дающие открыть средство детям или пожилым людям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Бари Алибасов, уличенный в инсценировке своего отравления жидкостью для промывки труб, прошел проверку на детекторе лжи.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter