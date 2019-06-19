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Были связаны руки и ноги: Бари Алибасов дал первое интервью после комы
Известный российских продюсер Бари Алибасов, которого после отравления и пятидневной комы уже выписали из НИИ имени Склифосовского, постепенно приходит в себя, его состояние понемногу улучшается, хотя о полном восстановлении речь пока не идет. Бари Каримовочу все еще тяжело говорить, его мучают боли. Тем не менее Андрей Малахов, которого Максим Галкин назвал главным сплетником страны, успел взять интервью у Алибасова для программы. «Андрей Малахов. Прямой эфир». Продюсер впервые рассказал о том, что пережил и как чувствует себя сейчас.
В коротком анонсе интервью Алибасов признался, какие видения приходили к нему в беспамятстве.
«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан: ноги связаны, руки связаны, все болит», — поделился Бари Каримович.
В полной версии интервью, которое выйдет сегодня вечером, Алибасов раскроет все подробности пребывания в клинике. Госпитализация изменила жизнь продюсера, и до сих пор неизвестно, какие последствия ожидают его в будущем. Ведь после комы Бари Каримович страдает помутнением сознания. Он до конца не понимает, что с ним происходит и не всегда узнает близких. Сейчас он находится со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в доме в Подмосковье.
Ранее сын продюсера говорил, что намерен отвезти его на реабилитацтю в Казахстан.
Родные не верят в случайность отравления. Сестра Алибасова Зоя считает виновными семью Шукшиных, с которой не ладились отношения изначально. Эту версию ранее выдвинул и актер Стас Садальский. Подруга Алибасова Лена Ленина говорила, что в близком окружении все знали, что у Алибасова плохое зрение и обоняние, он мог выпить жидкость для промывки труб, которую намеренно поставили на видное место.
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