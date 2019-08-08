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На «Танцях з зірками» делали вид, что между нами ничего нет, — жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко

Известному телеведущему, автору проекта «Мир наизнанку» Дмитрию Комарову и «Мисс Украина — 2016» Александре Кучеренко удавалось скрывать от всех свои отношения, которые длились три года. Начиная с того момента, когда Дмитрий увидел Александру на конкурсе красоты. Ровно через год они стали партнерами в проекте «Танці з зірками», но тогда тоже никто не заподозрил между молодыми людьми романтических отношений. Отпраздновав скромную свадьбу, Дмитрий и Александра тут же отправились в романтическое путешествие. Оба признаются, что им не хотелось привлекать внимание к событию, которое они считают глубоко личным. Несмотря на разницу в возрасте (Дмитрий старше Александры на пятнадцать лет), супруги признаются, что у них похожие интересы и они понимают друг друга даже без слов. Саша называет Диму главой семьи и говорит, что мечтает о троих детях.

«Никогда не могу представить заранее, как пройдет наше свидание»

— Александра, что заставило вас с Димой так долго скрывать свои отношения?

— Наша свадьба прошла, а поздравления и обсуждения все еще продолжаются. Думаю, никакие отношения не выдержали бы такого потока внимания, эмоций и оценок, если о них рассказать миру на стадии зарождения. Мы с Димой сразу договорились, что не будем афишировать наши чувства и расскажем о них, когда придет время. И вот оно пришло.

— Но вы понимали, что ваш союз вызовет много вопросов?

— Конечно, даже не сомневались в том, что известие о нашей свадьбе вызовет бурю эмоций. И все потому, что долго удавалось хранить наши отношения в тайне. Зная, что к нам будет много вопросов, мы дали большое интервью на телевидении и сразу же улетели в Берлин. Там провели несколько дней, смогли уединиться. Мы были спокойны и счастливы, что можем насладиться чувствами и отпраздновать свадьбу в кругу только самых близких людей.

— Как вы познакомились с Димой?

— Это случилось на конкурсе «Мисс Украина — 2016», в котором я принимала участие, а Дима был членом жюри. Потом мы не раз пересекались на массовых мероприятиях, общались, переписывались в социальных сетях. А когда однажды встретились один на один, не могли наговориться друг с другом — оба почувствовали, как между нами проскочила искра. Вот тогда все и началось.

— Значит, во время вашего с Димой участия в «Танцях з зірками» вы уже были вместе?

— Да. Но очень старались не рассекретить наши уже очень теплые отношения. Делали вид, что между нами ничего нет. К счастью, переигрывать нам не приходилось, поскольку во время проекта мы постоянно ссорились. Это был довольно сложный период: шестичасовые репетиции, прогоны эфиров, съемки. Эмоциональная и физическая усталость все больше давали о себе знать. Признаюсь, после совместного решения об уходе с «Танців» мы наконец-то смогли выдохнуть.

— Как Дима за вами ухаживал?

— Дима любит преподносить сюрпризы и удивлять. Я никогда не могу представить заранее, как пройдет наше свидание: будем мы дегустировать дуриан (экзотический фрукт. — Авт.), кататься по заснеженным дорогам или любоваться закатом на берегу Киевского моря. Из своих экспедиций Дима всегда привозит много экзотических подарков. У меня уже собралась целая коллекция редких сувениров, амулетов, масок. Но больше всего дорожу украшениями с драгоценными камнями, которые Дима предпочитает выбирать сам.

— И все же, чем он покорил ваше сердце?

— Я всегда хотела, чтобы человек, который станет моим спутником жизни, был добрым. Именно этим качеством Дима меня покорил с первых дней нашего знакомства. Он никогда не пройдет мимо, если увидит, что кому-то плохо — всегда бросится на помощь. Я была свидетельницей многих таких случаев. На моих глазах Дима остановил ночную драку под мостом, помог рыбаку, чуть не провалившемуся в прорубь, и водителю машины, который зимой не мог подняться по заснеженной горе. Такое отношение к людям очень близко и мне.

«Даже в самых труднодоступных местах мира Дима находит возможность связаться со мной»

— Вас не смущает, что Дима как путешественник много времени проводит вне дома, а вам приходится оставаться одной?

— Помню, когда я впервые попала на презентацию нового сезона программы «Мир наизнанку», то поразилась, с какой отдачей Дима подходит к своей работе. Это были съемки в Непале. Дальше были экспедиции в Японию и Бразилию, которые мы переживали уже вместе. В прямом смысле. Ведь каждый день, находясь в Украине, я первой узнавала, как у него дела. Даже в самых труднодоступных местах мира, где нет Интернета, Дима всегда находит возможность связаться со мной. Признаюсь, я уже не удивляюсь его звонкам из джунглей со спутникового телефона.

— Поездка Димы в Бразилию в общей сложности длилась больше года.

— Вопрос о том, как я отнесусь к такой его работе, наверное, волновал Диму больше всего. Но я с первого дня нашего знакомства приняла особенный стиль его жизни. Просто уважаю занятие Димы, восхищаюсь тем, на что он способен, и всегда с нетерпением жду домой. Муж это прекрасно знает.

— Бывает, что вам с Дмитрием сложно найти общий язык?

— У нас у обоих сильные характеры. Мы достаточно разные, но вместе с тем идеально дополняем друг друга и часто понимаем все даже без слов. Когда Дима делал мне предложение в вертолете, где стоял страшный шум, главный вопрос он задал только одним взглядом, держа кольцо. И я согласилась, ответив одобрительным кивком. Считаю, что здорово как можно чаще говорить друг другу о своей любви, но еще важнее чувствовать эту любовь.

— Какой свадебный подарок сделал вам Дима?

— Он организовал наше венчание в Иерусалиме и подарил свадебное путешествие на Мальдивы. А я, как и подобает невесте, подарила своему жениху рубашку. Ее пошили на заказ в Италии, сделав запонки с первой буквой имени Димы.

— Думаю, вопрос о главенстве в семье тоже давно решен?

— В нашей семье главный муж. Мы с Димой можем долго спорить и не соглашаться в каком-то вопросе, но в конце концов обязательно найдем решение, которое устроит обоих. Я всегда могу положиться на Диму, поскольку знаю, что из любой непростой ситуации он найдет единственно правильный выход.

— А главенство на кухне?

— На кухне руководит тот, кто чаще готовит. У меня это выходит неплохо, ведь когда готовишь для любимого человека, испытываешь настоящее удовольствие. Поэтому на кухне все по-моему. Правда, стоит появиться там мужу — порядок меняется. Иногда Дима балует меня вкусным завтраком и своим коронным блюдом том-ям (кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, рыбой или другими морепродуктами. — Авт.).

У нас нет конфликтов, связанных с бытовыми вопросами. Мы с Димой сразу договорились, что разделим обязанности и каждый будет заниматься по дому тем, что ему нравится. Например, я слежу за гардеробом, чтобы все было чисто, наглажено, красиво, но очень не люблю ухаживать за цветами, которых у нас в квартире много. Поэтому их поливом занимается Дима.

«Заботливый муж никогда не возьмет меня в опасные места, где нередко рискует жизнью»

— О чем мечтает королева красоты?

— «Засыпай с мечтой — просыпайся с целью» — один из главных девизов моей жизни. Ведь именно мечты позволяют развиваться, совершенствоваться, менять себя и мир вокруг. Поэтому так важно в них верить. Необходимо также, чтобы самые близкие люди не сомневались в тебе.

В детстве я мечтала, что успешно завершу учебу в школе, перееду жить в Киев, поступлю в лучший университет страны, стану телеведущей, выйду на паркет проекта «Танці з зірками». И все это сбылось! Я не люблю много рассказывать о своих планах. Лучше об этом говорить, когда цель уже достигнута. Сейчас я мечтаю о том, чтобы в моей семье всегда были любовь и понимание, уют в доме и минимум трое детей. Для меня важно заниматься любимым делом, совершенствоваться в профессии, работать и жить в Украине. А еще много путешествовать.

— В этом году вы только закончили столичный университет…

— И получила красный диплом Киевского университета имени Шевченко по специальности «Ведущий телепрограмм». Меня с детства привлекала работа на телевидении. Сейчас я ведущая информационно-развлекательной программы «Зірковий спорт» на ICTV, планирую развиваться в своей профессии и оставаться в круговороте телевизионного мира.

— Не думали стать соведущей в Димином проекте?

— Знаете, мой заботливый муж никогда не возьмет меня в такие опасные места, где он нередко рискует жизнью, снимая свою программу. Да я и сама не прошусь в такие экспедиции.

— Известно, что вы профессионально занимались танцами.

— Пятнадцать лет посвятила бально-спортивным танцам. Это ежедневные тренировки, постоянные украинские и международные турниры, разные тренеры и партнеры. Чтобы получить хороший результат, нужно, чтобы партнеры подходили друг другу. Имеется в виду рост, возраст, уровень мастерства, характер, цели, финансовые возможности. На эту тему я шучу, что проще найти свою вторую половинку в жизни, чем подходящего партнера в танцах.

Танцы — моя большая любовь и огромная часть жизни. Увы, сейчас на них остается все меньше времени. Семья, работа и учеба в приоритете. Я решила завершить профессиональную танцевальную карьеру, но страсть к этому увлечению не прошла. Обязательно продолжу танцевать, но уже не на соревнованиях.

— Как вы поддерживаете свою красоту? Это диеты, спорт, салоны?

— Для меня красота — прежде всего гармония внешнего вида человека и его внутреннего мира. Быть красивой — значит любить и ценить себя такой, какая ты есть. Украинкам повезло, ведь в каждой из нас уже генетически заложена красота. Важно просто поддерживать ее. Это здоровый сон, правильное питание, спорт, отказ от вредных привычек и, конечно, активный образ жизни. А еще позитивное мышление и улыбка каждый день.

— О каком новом путешествии с супругом мечтаете?

— Наши с Димой поездки невозможно запланировать, они всегда спонтанны. Буквально за несколько минут мы можем решить, куда полетим, зайдя на сайт лоукост-компании. Все поездки полностью доверяю Диме — он в этом профессионал. Я мечтаю отправиться с мужем в символичный для нас город Марракеш — именно так называется кафе в Киеве, где состоялась наша первая романтическая встреча.

Напомним, недавно телеведущий и автор проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров впервые рассказал о том, как будущие супруги познакомились друг с другом. По словам Дмитрия, их встреча была действительно мистической и судьбоносной.

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