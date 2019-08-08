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Настя Ивлеева кардинально сменила образ (фото)
Известная российская телезвезда, экс-ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева, которой запрещен въезд в Украину, в очередной раз удивила подписчиков. Она кардинально сменила имидж, представ на новом фото с волосами синего цвета.
Подписчики активно отреагировали на фото в Сети, оставляя свои комментарии. Они пишут, что такой образ очень идет Насте и сравнивают ее с Мальвиной или русалкой.
«Лол, Мальвинка на минималках», «Подруга, это очень круто, тебе реально идёт», — пишут под фото.
Интригу нарушил своим комментарием певец Сергей Лазарев. «Тебе идет очень этот парик!», — написал он.
Другие подписчики обратили внимание на колечко на безымянном пальчике и предполагают, что она скоро выйдет замуж за своего любимого рэпера Элджея. Другие же утверждают, что пара тайно поженилась и скрывает свадьбу.
Настя Ивлеева и раньше экспериментировала с образами. Она красила волосы в яркий рыжий. То появлялась с розовым цветом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица MARUV кардинально сменила имидж.
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