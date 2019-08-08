Настя Ивлеева кардинально сменила образ (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская телезвезда, экс-ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева, которой запрещен въезд в Украину, в очередной раз удивила подписчиков. Она кардинально сменила имидж, представ на новом фото с волосами синего цвета.

Подписчики активно отреагировали на фото в Сети, оставляя свои комментарии. Они пишут, что такой образ очень идет Насте и сравнивают ее с Мальвиной или русалкой.

«Лол, Мальвинка на минималках», «Подруга, это очень круто, тебе реально идёт», — пишут под фото.

Интригу нарушил своим комментарием певец Сергей Лазарев. «Тебе идет очень этот парик!», — написал он.

Другие подписчики обратили внимание на колечко на безымянном пальчике и предполагают, что она скоро выйдет замуж за своего любимого рэпера Элджея. Другие же утверждают, что пара тайно поженилась и скрывает свадьбу.

Настя Ивлеева и раньше экспериментировала с образами. Она красила волосы в яркий рыжий. То появлялась с розовым цветом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица MARUV кардинально сменила имидж.

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