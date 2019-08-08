25.19 / 25.49 28.15 / 28.60
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева кардинально сменила образ (фото)

13:47 8 августа 2019 181
Настя Ивлеева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская телезвезда, экс-ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева, которой запрещен въезд в Украину, в очередной раз удивила подписчиков. Она кардинально сменила имидж, представ на новом фото с волосами синего цвета.

Подписчики активно отреагировали на фото в Сети, оставляя свои комментарии. Они пишут, что такой образ очень идет Насте и сравнивают ее с Мальвиной или русалкой.

«Лол, Мальвинка на минималках», «Подруга, это очень круто, тебе реально идёт», — пишут под фото.

Интригу нарушил своим комментарием певец Сергей Лазарев. «Тебе идет очень этот парик!», — написал он.

Другие подписчики обратили внимание на колечко на безымянном пальчике и предполагают, что она скоро выйдет замуж за своего любимого рэпера Элджея. Другие же утверждают, что пара тайно поженилась и скрывает свадьбу.

Настя Ивлеева и раньше экспериментировала с образами. Она красила волосы в яркий рыжий. То появлялась с розовым цветом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица MARUV кардинально сменила имидж.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер