На вершине Казбека расплакался, как ребенок: Александр Педан побил собственный рекорд

Шоу-бизнес

Ведущий «Нового канала» Александр Педан известен своей страстью к экстремальным видам спорта. Александр признается, что уже перепробовал более 30 видов, но самым любимым считает восхождение на горные вершины. Не так давно ведущий проекта «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» побил собственный рекорд: совершил десятидневное восхождение на кавказский пятитысячник Казбек. Правда, подняться на вершину у ведущего реалити получилось только со второй попытки. Пять лет назад Александр Педан уже пытался совершить восхождение на гору, но тогда помешала погода. На этот раз вершина ему покорилась! Александр отправился в Грузию сразу после окончания съемок реалити «Эксы». По признанию ведущего, второй сезон получился слишком драматичным, а испытания, которые пришлось пройти участникам, оказались сложными даже для него самого.

«На проект „Эксы“ приходят люди, которые стремятся решить свои проблемы»

— Для нас с командой второй сезон «Эксов» стал новым вызовом, поскольку среди участников были супружеские пары и родители с детьми, — сказал Александр. — И они не сразу смогли нам довериться и открыться. Например, была одна пара, которая вместе уже шесть лет. Представьте, сколько они прошли вместе, привыкли к своим отношениям и ссорам, им трудно было признать все ошибки и измениться. А одну из пар-участников дома ждал маленький ребенок. И в этом случае уже волновался я. Мне хотелось помочь и родителям, и ребенку, который заслуживает счастливых маму и папу.

— Испытания для пар стали более сложными?

— Знаете, в какой-то момент я даже подумал, если бы это были участники из прошлых сезонов, они бы не пошли на такое. Но нынешние «эксы» понимали, что ставят на кон не только собственное счастье, но и счастье их семьи. Многие испытания были непростыми психологически и физически. Участникам приходилось преодолевать полосу препятствий в болоте и тащить при этом лишний вес, чтобы почувствовать себя в шкуре партнера.

На телевидении множество развлекательных проектов и совсем мало тех, которые приносят практическую пользу. «Эксы» — это маленькая, но вполне реальная жизнь. К нам приходят люди, которые стремятся решить свои проблемы. Наши пары менялись прямо на глазах. И, кстати, в финале я заметил изменения даже у тех участников, которые покинули проект первыми.

— Как судья шоу «Хто зверху?» вы всегда остаетесь за кадром. Не хочется хоть раз стать частью звездной команды Сергея Притулы?

— Признаюсь, это желание у меня было всегда. Мы когда-то хотели так и сделать, но не знали, как воплотить задуманное в жизнь. Если бы появилась такая возможность, чтобы я включился в игру и при этом судил, это было бы неожиданно! Честно говоря, роль судьи не такая простая, как кажется. Всегда есть место претензиям и обидам. Даже в соцсетях получаю возмущенные отзывы телезрителей. Были случаи, когда после съемок ко мне заходили Леся Никитюк или Сергей Притула и говорили, что их ребят засудили. Чаще всего нервничает Леся, ей кажется, что я обижаю ее команду. Хотя, признаюсь, я чаще болею за женщин. Просто стараюсь при этом оставаться объективным.

— Сразу же после окончания съемок «Эксов» вы совершили восхождение на Казбек…

— У меня как раз начался отпуск. В прошлом году я поднимался на Монблан, сейчас выбрал Казбек. Одного или максимум двух восхождений в год для меня достаточно. Полностью переходить в альпинисты и заниматься только этим не хочу. Для меня поход в горы — способ перезагрузиться. Такое себе настоящее мужское приключение, во время которого ты все переосмысливаешь и расставляешь по своим местам.

— Почему именно гора Казбек?

— Пять лет назад я уже пытался на нее подняться, но тогда помешала погода. Поэтому Казбек был моим незакрытым гештальтом (своеобразный феномен незавершенного действия. — Авт.). И когда в этом году мы с ребятами начали решать, на какую гору совершить восхождение, я предложил именно Казбек. Кроме того, после Монблана (высота горы — 4810 метров. — Авт.) хотел подняться уже повыше, а высота Казбека более пяти тысяч метров.

— Сколько человек было в вашей группе?

— Группа состояла из четырех друзей. С двумя из них я ходил в прошлом году на Монблан. Мы готовимся долго и тщательно. На Монблан, как и на Казбек, нас сопровождал гид, ведь все-таки это очень опасное путешествие.

— Говорят, лето — лучшее время для восхождения на Казбек.

— Это действительно так. Сезонность диктует направление. И в июле было не так много вариантов. Я давно уже хочу поехать в Непал, чтобы совершить там восхождение, но туда лучше отправляться весной или осенью. А чтобы подняться на Казбек, лето — идеальное время.

«На высоте 3 тысячи 600 метров разболелась и начала кружиться голова»

— Как вы готовились к восхождению?

— Чтобы подняться на высоту пять тысяч метров, прежде всего нужно быть выносливым. Поэтому я активно бегал, занимался скалолазанием. Признаюсь, после восхождения на Монблан осознал, что не так много понимаю в альпинизме. Поэтому раз или два в неделю ходил на скалодром. Там я не только лазил по стенам, но и занимался с профессиональным инструктором, который научил меня, как работать с веревкой, страховкой, карабинами и другим снаряжением. Сейчас знаю, как поставить базовую станцию, подстраховать друга, спуститься по веревке или спустить кого-то. Все эти умения очень пригодились на Казбеке.

— Восхождение на такую высоту часто влияет на самочувствие. У вас были симптомы горной болезни?

— Только один раз я испытал, что такое горняшка (горная болезнь. — Авт.). На высоте примерно 3 тысячи 600 метров разболелась и начала кружиться голова. Но я понимал, что таким образом мой организм проходит акклиматизацию. Хотя мы не сразу начали восхождение, а постепенно поднимались на определенную высоту. Первые несколько дней стояли палаточным городком в районе горного массива Чаухи. Это невероятной красоты край. Оттуда совершили несколько восхождений на три тысячи метров, отрабатывали работу в «кошках», с веревками в связке. Потом поднялись на 3 тысячи 600 метров. И так в несколько этапов совершили восхождение на вершину.

— Где вы останавливались на ночлег?

— У нас с собой была палатка. А также останавливались в помещении заброшенной метеостанции, из которой на Казбеке сделали своего рода хостел. Грузины установили в помещении окна и двери. Там нет ни отопления, ни кроватей. Это просто здание, в котором ты можешь защититься от сильного ветра и снега. Однажды ночью ветер порвал нашу палатку. Ночевать на улице было просто невозможно, и мы перебазировались на метеостанцию.

Сутки пребывания там в пересчете на украинскую валюту стоят 450 гривен. Мы провели на станции пару дней, так как продолжать восхождение было опасно. Погода очень испортилась. Тогда большинство групп вернулись назад. В одну из ночей выпало 30 сантиметров снега, а скорость ветра была более 60 километров в час! При таких условиях тебя просто может сдуть с горы.

— Но вы все равно остались.

— Это было наше решение — дойти до вершины. Пока мы пережидали на метеостанции непогоду, я удивлял всех своими кулинарными способностями. Приготовил для ребят две кастрюли супа. Наш гид сказал, что за 33 раза, что он поднимался на Казбек, впервые ел на горе суп.

Две ночи мы провели на метеостанции, а на третью прогноз показал возможное погодное окно. И мы с гидом приняли решение этим воспользоваться. Вышли в половине третьего ночи, а на вершину поднялись в 10:30 утра. Это были тяжелые восемь часов. Вьюга чередовалась с солнцем. Несколько раз заблудились, поскольку снег постоянно заметал наши следы. В какой-то момент один из членов нашей группы почувствовал настолько сильную усталость, что просто был не в состоянии идти дальше. Это могло стать причиной того, что группа вернулась бы обратно.

— Таковы правила восхождения?

— Безусловно. Подняться на вершину и спуститься вниз группа должна в полном составе. Оставлять кого-то одного нельзя ни в коем случае. Есть риск, что на обратном пути этого человека просто не найдешь. Он может замерзнуть или его занесет снегом. Поэтому наш товарищ передохнул, и мы таки поднялись на вершину. Честно скажу, он стал героем в наших глазах, потому что сделал больше, чем было в его силах. Хоть и с огромным трудом, но преодолел последние триста метров и не подвел коллектив.

— Что вы почувствовали на вершине Казбека?

— Трудно передать словами. Это были такие невероятные эмоции, что я даже расплакался, как ребенок. Вдобавок ко всему я первым из нашей группы поднялся на вершину! Последние несколько шагов гид пустил меня перед собой. Это меня и растрогало.

— Какую следующую высоту хотели бы покорить?

— Пока наслаждаюсь этой. В «борьбе» с Казбеком я на данный момент победил. Сейчас просто хочу побыть с семьей и поработать.

Кстати, отличился недавно еще один известный телеведущий — Юрий Горбунов. Но не восхождением на вершину или спортивными достижениями. Он получил почетное звание «Папа года» среди знаменитостей.

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