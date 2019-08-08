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Хранила дома взрывчатку: суд оправдал известную харьковскую сепаратистку
Суд в Харькове принял неожиданное решение в деле о хранении взрывчатых веществ лидером сепаратистского движения «Женское движение Харькова» Изабеллой (Аллой) Сиренко — он признал недоказанность выдвинутых ей подозрений и… оправдал. Соответствующее решение было принято судом 31 июля. Напомним, в Хмельницком ветерана АТО жестоко избили за то, что он защищал Украину.
Женщину задержали в марте 2018 года, а при обыске у нее дома были найдены три ручные гранаты РГД -5, взрывчатые вещества, а также детонирующий шнур и зажигательная трубка, сообщают Украінські Новини.
В суде свидетели подтвердили оглашение Сиренко сепаратистских лозунгов на митинге в июне 2014 года на площади Свободы, но суд не принял их показания во внимание. Также суд не признал доказательством видеозапись выступления Сиренко. На этот раз поводом стало удаление соответствующего файла из YouTube.
На указанном митинге подсудимая выступила с призывом отделить от Украины юго-восточные области.
Напомним, ранее в Харькове досрочно освобожденный из колонии «антимайдановец» Игнат Кромской («Топаз») попал в громкий публичный скандал — он оскорбил пенсионера и получил жесткий отпор от харьковчан.
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