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Девочка упала с 9 этажа и осталась жива: детали жуткого происшествия
В Запорожье врачи спасают жизнь девочке-подростку Кристине Чаусовой, которая упала с девятого этажа и получила многочисленные травмы,
Как выяснилось, Кристина гуляла со сверстниками по крыше, и не смогла удержаться на скользкой поверхности.
«Нам позвонили из полиции утром, как только это все случилось. Сказали: ваша дочка упала с 9 этажа. Они еще прислали фотографию и спросили: ваша или не ваша? Я был на работе, сразу все бросил, забрал жену из дома и мы поехали в больницу. Они гуляли с друзьями на крыше и Вика сорвалась вниз. На первые сутки мы очень сильно боялись, переживали. У нее было внутреннее кровотечение, ей разрезали живот, выкачивали кровь, из легких тоже выкачивали. Во вторые сутки жена так переживала, что горстями пила таблетки успокоительные, для сердца, от давления. Сейчас держимся. Самое главное, что жизнь спасли, — теперь будем бороться», — рассказал отец пострадавшей.
Сейчас девочка находится в сознании и может разговаривать. Родители говорят, Вика мало спит и часто плачет.
По словам врачей, после падения у девочки сместился позвоночник и сразу стал на место. Из-за этого она не может шевелить пальцами правой руки. Также у нее сломаны ребра, забиты внутренние органы, повреждена нога и есть травма головы.
Теперь семья собирает деньги на операции, и на медикаментозное поддержание девочки. На лекарства ежедневно требуется не менее 3 тысяч гривен
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже. Во время падения мальчик зацепился за металлический профиль балкона третьего этажа, что и предотвратило трагедию. А в Николаеве падение из окна завершилось благополучно для трехлетнего малыша.
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