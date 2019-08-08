В скандальном 210-м округе обнаружили схему фальсификации выборов, — СМИ

Украина

В Козельце прошло расследование ситуации с фальсификацией заявлений в местном гериатрическом диспансере. Как сообщает издание «Соцпортал», 1 и 2 августа под видом родственников гериатрического пансионата приходили работники штаба Бориса Приходько, которые путем обмана воспользовались незнанием людей и задобрив их продуктами и спиртными напитками, убедили последних поставить подписи на чистых листах бумаги. В дальнейшем в эти листы с подписями людей был помещен текст, в котором была информация о якобы нарушениях закона в ходе избирательного процесса 21 июля 2019 года.

В диспансере была проведена проверка с участием депутатов областного совета и правозащитников.

«7 августа 2019 в гериатрический центр прибыли депутаты областного совета Черниговской области с правозащитниками и представителями Берлозивского старостинского округа, которые вместе с медперсоналом лично пообщались с жителями центра», — пишет «Соцпортал».

По информации СМИ, также был установлен организатор — Игорь Хоменко, сотрудник штаба Бориса Приходько, который часто сопровождает кандидата на публичных мероприятиях.

Все 17 человек, чьи подписи были привлечены для фальсификации иска, дали признательные показания. Информация о нарушениях избирательного процесса на УИК № 740 243 — опровергнута.

Напомним, 7 августа Шестой апелляционный суд города Киева признал, что нарушений на участке нет и отменил решение Черниговского административного суда.

«Оценив доказательства, имеющиеся в деле, по своему внутреннему убеждению, основанному на их непосредственном, всестороннем, полном и объективном исследовании, как это предусмотрено ч. 1 ст 90 КАС Украины, коллегия судей пришла к выводу, что истец (Борис Приходько), в нарушение требований ч.ч. 1, 4 ст. 77 КАС Украины, не предоставил доказательств в подтверждение обстоятельств, при которых, по его мнению, произошло нарушение требований Закона Украины „О выборах народных депутатов Украины“ со стороны Окружной избирательной комиссии ОВО № 210», — говорится в тексте постановления.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство Бориса Приходько, и окружная избирательная комиссия 210-го округа пересчитала голоса на 33 участках.

Пересчет подтвердил победу Сергея Коровченко и 6 августа протокол был передан в ЦИК с пометкой «Уточненный».

Верховный суд рассмотрел исковое заявление кандидата в депутаты Сергея Коровченко к Центральной избирательной комиссии о признании противоправной бездеятельности ЦИК по поводу не установление результатов выборов и обязательства установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе № 210.

По состоянию на 8 августа результаты выборов по округу № 210 не объявлены.



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