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Остались мама и сестра: в Хмельнике простились с погибшим на Донбассе морпехом
На Виннитчине попрощались с погибшим 6 августа под Павлополем морским мехотинцем — 24-летним Сергеем Шандрой. Гроб с телом героя установили на площади Героев Небесной сотни в городе Хмельник.
У героя остались мать и сестра, сообщает винницкий ресурс Винница ОК.
Похороны Сергея назначены на пятницу, 9 августа, в родном селе Торчин. Начало церемонии — 9:00.
Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за нарушения боевиками «хлебного» перемирия и обстрела Павлополя.
«ФАКТЫ» публиковали фото всех четырех погибших пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!