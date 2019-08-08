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Украина

Остались мама и сестра: в Хмельнике простились с погибшим на Донбассе морпехом

20:22 8 августа 2019 122
Остались мама и сестра: в Хмельнике простились с погибшим на Донбассе морпехом
Инф. «ФАКТОВ»

На Виннитчине попрощались с погибшим 6 августа под Павлополем морским мехотинцем — 24-летним Сергеем Шандрой. Гроб с телом героя установили на площади Героев Небесной сотни в городе Хмельник.

У героя остались мать и сестра, сообщает винницкий ресурс Винница ОК.

Похороны Сергея назначены на пятницу, 9 августа, в родном селе Торчин. Начало церемонии — 9:00.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за нарушения боевиками «хлебного» перемирия и обстрела Павлополя.

«ФАКТЫ» публиковали фото всех четырех погибших пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты.

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