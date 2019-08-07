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Совсем молодые: в сети показали фото морпехов, погибших под обстрелом на Донбассе
В результате обстрела вблизи Павлополя погибли четыре украинских морпеха 36-й отдельной бригады морской пехоты. В сети опубликовали их фото.
Александр Шарко, старший матрос (1988 года рождения, Черниговская область).
Владислав Рак, матрос (1998 года рождения, Черниговская область).
Сергей Шандра, солдат.
Василий Курдов, матрос (Николаевская область).
Как писали «ФАКТЫ», 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за нарушения боевиками «хлебного» перемирия и обстрела Павлополя.
Также Зеленский заявил, что нарушение боевиками «хлебного перемирия» 6 августа направлено на подрыв переговорного процесса.
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