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Умер основатель Департамента контрразведки СБУ Виталий Хлевицкий
Основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий умер на 52-м году жизни.
Об этом говорится в сообщении на странице Службы безопасности в Facebook.
«8 августа на 52-м году ушел из жизни основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Хлевицкий Виталий Борисович» — говорится в информации ведомства.
В спецслужбе отмечают, что Хлевицкий одним из первых предсказал важность информационной безопасности Украины в современных условиях.
Родился Виталий Борисович родился 24 июня 1968 в Ужгороде. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности «радиоинженер». В 1998 году он получил второе высшее образование с квалификацией «юрист-правовед» на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета.
До апреля 2014 года Хлевицкий занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате СБУ.
Как кандидат юридических наук принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более тридцати научных работ и статей.
Деятельность Виталия Хлевицкого была отмечена высокими государственными и ведомственными наградами, отметили в пресс-службе СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле скончался ветеран внешней разведки, полковник в отставке Баронин Анатолий Викторович.
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