Украина

Умер украинский разведчик, которого в Германии назвали "выдающимся мастером шпионажа"

В понедельник, 29 июля, на 87 году жизни умер ветеран внешней разведки, полковник в отставке Баронин Анатолий Викторович. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Анатолий Баронин родился 31 августа 1932 года в Москве в рабочей семье. Получив высшее экономическое образование, был направлен на работу в Молдавию, где через два года его пригласили в местный орган госбезопасности и предложили работать в контрразведке.

После окончания разведшколы Анатолий Баронин был командирован в Африку.

В 70-х годах прошлого века во время работы в Нигерии Анатолий Баронину удалось в очень сжатые сроки получить информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом «Аэрофлота» в СССР. Немецкий журнал «Штерн» в 1970-е годы назвал его «выдающимся мастером шпионажа».

Баронин трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника управления разведки в Киеве.

Всего в разведке полковник проработал 50 лет.

В 1991 году уволился в запас. После обретения Украиной независимости много лет работал профессором Института Службы внешней разведки Украины, где занимался подготовкой будущих украинских разведчиков.

За многолетний добросовестный труд и весомые достижения в защите национальных интересов Украины полковник Баронин награжден орденом Даниила Галицкого, почетным званием «Заслуженный работник образования Украины», «Почетный сотрудник Службы внешней разведки Украины».

Как сообщали «ФАКТЫ», 27 июля на 52-м году жизни скончался известный украинский спортивный функционер, бронзовый призер ЧЕ-1994 в толкании ядра и участник Олимпийских игр-1996 в Атланте Роман Вирастюк. 24 июля на 83-м году ушел из жизни заслуженный тренер СССР по боксу, почетный работник физической культуры и спорта Украины Анатолий Коваленко.

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