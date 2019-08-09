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Стало известно, о чем Зеленский говорил с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей I в ходе встречи в Стамбуле обсудили ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем. Об этом сообщили в Офисе главы государства.
«Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма — обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне», — сказал президент.
Также шла речь о том, что между у светской и религиозной власти есть общая ценность — жизнь человека. И что государство не должно вмешиваться в церковные дела.
Кроме того, в программе визита Владимира Заленского в Турцию запланировано посещение храма Святого Георгия, расположенного на территории Вселенской Патриархии.
Как известно, сейчас Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции. В столице страны Анкаре состоялись его переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали новое соглашение о свободной торговле, участие Турции в восстановлении Донбасса и роль турецких представителей в освобождении политзаключенных. По словам Зеленского, Украина и Турция готовятся к подписанию соглашения о свободной торговле. Переговоры по поводу этого договора длились несколько лет. Стороны надеются, что объемы двусторонней торговли могут вырасти с четырех миллиардов до десяти миллиардов долларов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский пригласил турецкую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктуры на востоке Украины.
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