- 02:53 Выяснили, что является «вором в законе»: в РФ завели дело по «путинской статье» на противника клана Деда Хасана
- 02:25 Трагедия в Чехии: в ДТП погибли родные братья-украинцы
- 01:45 Руки толще женских ног: возлюбленная Павла Розенко опубликовала провокационное фото с ним
- 01:11 Стало известно, о чем Зеленский говорил с Варфоломеем
- 00:38 «Только этого мало»: Галкин забавно перепел под дождем песню Софии Ротару
- 00:09 Американский эсминец вошел в Черное море, за ним увязался сторожевой корабль РФ
- 00:01 Целителя Пантелеимона: что нужно и чего нельзя делать в этот день
- 08.08 23:43 Мурат времени не теряет: бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
- 08.08 23:11 Умер основатель Департамента контрразведки СБУ Виталий Хлевицкий
- 08.08 22:53 Готовил взрыв на аэродроме ВСУ: под Черкассами поймали российского диверсанта
- 08.08 22:25 Свитолина с травмой выиграла матч на турнире в Канаде
- 08.08 22:21 «Заря» в Лиге Европы увезла результативную ничью из Болгарии: видеообзор матча
Трагедия в Чехии: в ДТП погибли родные братья-украинцы
В Чехии вследствие столкновения микроавтобуса Renault Master и Ford Transit погибли двое украинцев — родные братья из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Об этом пишет zn.UA.
Отмечается, что столкновение произошло между населенными пунктами Хрудим и Пардубице.
Трех пассажиров микроавтобуса госпитализировали в местные больницы.
А тела двух братьев доставят в Украину в пятницу, 9 августа.
Напомним, что сейчас в Чехии находится большое количество украинцев: правительство страны удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 тысяч человек. На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство Чешской Республики во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих из Украины. Также был принят «Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце июля в Болгарии на трассе Бургас-Варна в смертельное ДТП попала машина с украинцами. Автомобиль Mazda, в котором ехали четверо украинцев, при обгоне автобусе выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi. В результате ДТП одна наша соотечественница погибла, еще трое попали в больницы с серьезными травмами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...