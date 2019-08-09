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Украина

Трагедия в Чехии: в ДТП погибли родные братья-украинцы

2:25 9 августа 2019 28
ДТП в Чехии
Инф. «ФАКТОВ»

В Чехии вследствие столкновения микроавтобуса Renault Master и Ford Transit погибли двое украинцев — родные братья из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Об этом пишет zn.UA.

Отмечается, что столкновение произошло между населенными пунктами Хрудим и Пардубице.

Трех пассажиров микроавтобуса госпитализировали в местные больницы.

А тела двух братьев доставят в Украину в пятницу, 9 августа.

Напомним, что сейчас в Чехии находится большое количество украинцев: правительство страны удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 тысяч человек. На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство Чешской Республики во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих из Украины. Также был принят «Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце июля в Болгарии на трассе Бургас-Варна в смертельное ДТП попала машина с украинцами. Автомобиль Mazda, в котором ехали четверо украинцев, при обгоне автобусе выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi. В результате ДТП одна наша соотечественница погибла, еще трое попали в больницы с серьезными травмами.

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