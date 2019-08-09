- 02:53 Выяснили, что является «вором в законе»: в РФ завели дело по «путинской статье» на противника клана Деда Хасана
- 02:25 Трагедия в Чехии: в ДТП погибли родные братья-украинцы
- 01:45 Руки толще женских ног: возлюбленная Павла Розенко опубликовала провокационное фото с ним
- 01:11 Стало известно, о чем Зеленский говорил с Варфоломеем
- 00:38 «Только этого мало»: Галкин забавно перепел под дождем песню Софии Ротару
- 00:09 Американский эсминец вошел в Черное море, за ним увязался сторожевой корабль РФ
- 00:01 Целителя Пантелеимона: что нужно и чего нельзя делать в этот день
- 08.08 23:43 Мурат времени не теряет: бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
- 08.08 23:11 Умер основатель Департамента контрразведки СБУ Виталий Хлевицкий
- 08.08 22:53 Готовил взрыв на аэродроме ВСУ: под Черкассами поймали российского диверсанта
- 08.08 22:25 Свитолина с травмой выиграла матч на турнире в Канаде
- 08.08 22:21 «Заря» в Лиге Европы увезла результативную ничью из Болгарии: видеообзор матча
Выяснили, что является «вором в законе»: в РФ завели дело по «путинской статье» на противника клана Деда Хасана
В России полиция возбудили уголовное дело против криминального авторитета Ахмеда Сутулого, которого считают противником клана бывшего главного авторитета РФ Деда Хасана. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.
Уточняется, что дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
В 2018 году «авторитета» задержали в Красногорске с наркотиками. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу. В ходе дальнейшего расследования оказалось, что он является «вором в законе».
В полиции установили, что статус «вор в законе» задержанный получил в 1996 году. Именно он тогда координировал действия организованных групп в Москве и Химкинском, Красногорском и Люберецком районах, а также на территории аэропорта Шереметьево.
«В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что с 1996 года за задержанным было признано высшее положение в преступной иерархии — „вор в законе“, с криминальным прозвищем „Ахмед Сутулый“», — говорится в сообщении.
Отмечается, что воровские полномочия Ахмеда Сутулого подтвердил в начале 2019 года один из лидеров преступного мира Захарий Калашов (Шакро Молодой) перед отбытием в колонию.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал 1 апреля законопроект, предусматривающий наказание для «воров в законе» в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «убитый» в Запорожье «вор в законе» Петрик срочно покинул РФ по причине начатой в стране борьбы против криминальных авторитетов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...