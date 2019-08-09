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Выяснили, что является «вором в законе»: в РФ завели дело по «путинской статье» на противника клана Деда Хасана

В России полиция возбудили уголовное дело против криминального авторитета Ахмеда Сутулого, которого считают противником клана бывшего главного авторитета РФ Деда Хасана. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

В 2018 году «авторитета» задержали в Красногорске с наркотиками. В отношении него возбудили уголовное дело и заключили под стражу. В ходе дальнейшего расследования оказалось, что он является «вором в законе».

В полиции установили, что статус «вор в законе» задержанный получил в 1996 году. Именно он тогда координировал действия организованных групп в Москве и Химкинском, Красногорском и Люберецком районах, а также на территории аэропорта Шереметьево.

«В ходе проведения дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что с 1996 года за задержанным было признано высшее положение в преступной иерархии — „вор в законе“, с криминальным прозвищем „Ахмед Сутулый“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воровские полномочия Ахмеда Сутулого подтвердил в начале 2019 года один из лидеров преступного мира Захарий Калашов (Шакро Молодой) перед отбытием в колонию.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал 1 апреля законопроект, предусматривающий наказание для «воров в законе» в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «убитый» в Запорожье «вор в законе» Петрик срочно покинул РФ по причине начатой в стране борьбы против криминальных авторитетов.

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