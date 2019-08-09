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Российскому самолету внезапно разрешили пролететь над Украиной: сеть в гневе
Украинское государственное предприятие по управлению воздушным пространством «Украерорух» сообщило о чрезвычайном происшествии — 7 августа оно предоставило разрешение самолету российской авиакомпании «Глобус» Boeing-738 REG -VQBMG воспользоваться украинским воздушным пространством в связи «с обходом активной грозовой деятельности».
Самолет российской авиакомпании выполнял рейс GLP636 из города Бари (Италия) в Москву. В украинское воздушное пространство он зашел в 15:07UTC.
Объясняя свои действия, представители «Украерорух» сослались на действующие международные соглашения (LоA) между органами обслуживания воздушного движения.
В доказательство неблагоприятной метеобстановки украинское предприятие опубликовало метеокарту Европы по состоянию на 15:07 7 августа.
Тем не менее пользователи Facebook возмутились входом российского самолета в наше воздушное пространство, назвав его вторжением.
Андрей Шор посчитал оправдание россиян жалким и выразил уверенность в том, что у самолета было достаточно топлива, чтобы дотянуть до любого европейского аэропорта, а Алексей Лебедецкий вспомнил, что эта же авиакомпания уже просила аварийную посадку в Украине.
«Эти *** летают в Крым! Почему не посажены и не арестованы во Львове», — возмущается Андрей Дмитренко.
В то же время пользователь Алекс Дед назвал действия украинских диспетчеров абсолютно грамотными действия.
«Разбираться будут дипломаты. Командир воздушного судна может принять обоснованное решение сесть на любой аэродром, в любой стране. Разборки потом-люди и самолет целы и это главное!!», — написал он.
Напомним, что с октября 2015 года после аннексии Россией Крыма и вторжения на Донбасс Украина прекратила воздушное сообщение с РФ, а в апреле 2019 наша страна запретила любые прямые авиаперелеты с Россией (исключение составили авиарейсы миссий Красного Креста, ООН и ОБСЕ). Запрет был принят после скандального визита в Россию в марте кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктора Медведчука.
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