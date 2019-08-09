Продали воздух на миллионы: в Одессе раскрыли хитрую схему мошенников (фото)

Происшествия

Трое жителей Одессы предлагали в интернете гражданам приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома по очень привлекательным ценам. Злоумышленники размещали в сети фейковые отзывы о «надежности продавца». А получив деньги от клиентов, немедленно исчезали. Ранее ведущая программы «Аферисты в сети» сама стала жертвой мошенников.

Сотрудники Причерноморского управления киберполиции совместно со следователями полиции Одесской области установили, что в состав группы входили трое жителей Одессы в возрасте 25—26 лет. Дорогостоящие товары они «продавали» по бросовым ценам, предлагая клиенту подписать договор купли-продажи, который присылали по электронной почте.

Мнимая основательность продавцов вводила в заблуждение пользователей интернет-магазинов, и люди делали 100-процентную предоплату за товар. Получив деньги, злоумышленники меняли номера телефонов и другие средства их идентификации.

«По предварительным оценкам, таким образом, им удалось заработать миллионы гривен за достаточно короткий период времени. Во время обысков сотрудники киберполиции обнаружили компьютерную технику, которая использовалась во время совершения преступлений», — сообщили в Причерноморском управлении киберполиции. Также обнаружено большое количество телефонов и сим-карт мобильных операторов, которые злоумышленники использовали для связи с потенциальными клиентами. Технику изъяли и отправили на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сейчас киберполиция устанавливает всех жертв аферистов.

Правоохранители установили более 10 банковских счетов, на которые доверчивые клиенты перечисляли деньги мошенникам:

5168 7573 5408 5245; 5168 7427 2176 5943; 5168 7573 7877 4782; 5168 7422 2928 8257; 4149 6293 9628 5934; 4149 4390 0145 7013; 4149 4390 0365 7800; 5168 7555 3304 4448; 5168 7554 4100 3114; 4149 6293 9809 5604; 26 253 455 268 688.

Полиция просит всех, кто стал жертвой злоумышленников или только пытался купить у них мототранспорт в режиме онлайн, сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине разоблачили банду мошенников, которые крали деньги в онкобольных.

Правоохранители также предупреждают о новой мошеннической схеме: абонентам сотовых операторов отправляют сообщения о якобы выигранной квартире. Когда же получатель обращается по указанному телефону, от него требуют оплатить 1% стоимости жилья…

И по всей Украине под видом газовщиков по всей Украине ходят псевдопроверяющие и, конечно, вымогают деньги у людей.

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