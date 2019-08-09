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Химотходы? В Донецке жалуются на массовый мор рыбы в реке Кальмиус (фото, видео)
Жители оккупированного Донецка сообщают о море рыбы в Кальмиусе, некоторые связывают это со сбросом в реку токсичных веществ. Ранее о море рыбы сообщали в Каневском природном заповеднике.
Как сообщает «Остров», дончане сетуют на страшную вонь и публикую в социальных сетях фотографии. Издание приводит некоторые комментарии жителей города.
«Вонь стоит бешеная, а СМИ молчат! Это некому ненужно!».
«Несколько дней мимо безалкогольного ехать невозможно».
«Очень похоже на то, что к осени начинает цвести вода, водоросли начинают выделять серо-водород, в воде появляется нехватка кислорода, что влечет за собой мор рыбы. Такое наблюдалось не один раз».
«Останавливался на плотине пр. Дзержинского, в действительности рыба и раки плавают, дно под берегом усеянное мальком».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кременчуге Полтавской области зафиксирован массовый мор рыбы в Днепре. Как сообщают местные жители, береговая линия от бассейна «Нептун» до аттракциона «Колесо обзора» усеяна дохлой рыбой.
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