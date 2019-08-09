Общество и люди

Химотходы? В Донецке жалуются на массовый мор рыбы в реке Кальмиус (фото, видео)

Жители оккупированного Донецка сообщают о море рыбы в Кальмиусе, некоторые связывают это со сбросом в реку токсичных веществ. Ранее о море рыбы сообщали в Каневском природном заповеднике.

Как сообщает «Остров», дончане сетуют на страшную вонь и публикую в социальных сетях фотографии. Издание приводит некоторые комментарии жителей города.

«Вонь стоит бешеная, а СМИ молчат! Это некому ненужно!».

«Несколько дней мимо безалкогольного ехать невозможно».

«Очень похоже на то, что к осени начинает цвести вода, водоросли начинают выделять серо-водород, в воде появляется нехватка кислорода, что влечет за собой мор рыбы. Такое наблюдалось не один раз».

«Останавливался на плотине пр. Дзержинского, в действительности рыба и раки плавают, дно под берегом усеянное мальком».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кременчуге Полтавской области зафиксирован массовый мор рыбы в Днепре. Как сообщают местные жители, береговая линия от бассейна «Нептун» до аттракциона «Колесо обзора» усеяна дохлой рыбой.

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