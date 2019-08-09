25.16 / 25.46 28.10 / 28.54
Киев: +20
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Настоящий потоп: в сети показали видео ЧП в поезде «Укрзалізниці»

10:15 9 августа 2019 256
Потоп в вагоне поезда
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео настоящего потопа поезде — во время дождя вода буквально затопила один из вагонов состава, следовавшего по маршруту Николаев — Москва. Ранее пассажиры жаловались на протекающий потолок в поезде № 667 сообщением Луцк — Черновцы.

Видео ЧП на своей страничке в социальных сетях выложил ресурс «dtp.kiev.ua». «Взяли билеты на поезд Николаев-Москва до Черкасс. В день поездки на улице шел очень сильный дождь. Заходим мы в вагон не чуя беды, а там вот это… Вода с потолка льется как из ведра и в вагоне уже воды по косточки. По билетам — это наши места… Вот такие вагоны пускает наша „Укрзалізниця“ на международное сообщение», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети пожаловались на ужасные условия в поезде номер 20, в одном из вагонов которого при 40-градусной жаре не включался кондиционер.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер