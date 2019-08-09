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Настоящий потоп: в сети показали видео ЧП в поезде «Укрзалізниці»
В сеть выложили видео настоящего потопа поезде — во время дождя вода буквально затопила один из вагонов состава, следовавшего по маршруту Николаев — Москва. Ранее пассажиры жаловались на протекающий потолок в поезде № 667 сообщением Луцк — Черновцы.
Видео ЧП на своей страничке в социальных сетях выложил ресурс «dtp.kiev.ua». «Взяли билеты на поезд Николаев-Москва до Черкасс. В день поездки на улице шел очень сильный дождь. Заходим мы в вагон не чуя беды, а там вот это… Вода с потолка льется как из ведра и в вагоне уже воды по косточки. По билетам — это наши места… Вот такие вагоны пускает наша „Укрзалізниця“ на международное сообщение», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети пожаловались на ужасные условия в поезде номер 20, в одном из вагонов которого при 40-градусной жаре не включался кондиционер.
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