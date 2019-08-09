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Мир

На военных складах в Турции прогремели взрывы: первые детали ЧП

10:38 9 августа 2019 177
Пожар на арсенале в Турции
Инф. «ФАКТОВ»

После недавнего ЧП в России, где на военных складах в Красноярском крае врывались боеприпасы, похожее происшествие случилось и в Турции.

Как сообщает местная пресса, в ночь на пятницу, 9 августа, прозвучали взрывы на складе боеприпасов в Рейханлынском районе Хатая. Жителей нескольких районов пришлось эвакуировать.

В ряде домов взрывной волной были разбиты окна, а по стенам пошли трещины. Местные жители сообщают о серии взрывов. Некоторые утверждают, что они продолжались до самого утра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России под Архангельском, на центральном морском испытательном полигоне ВМФ России, произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Двое погибли, шесть человек пострадали.

Фото с сайта https://www.aa.com.tr.

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