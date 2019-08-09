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Готовьте крем от солнца и комаров: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных
После сильных ливней с грозами, прошедших в Украине, в субботу, 10 августа, антициклон обусловит практически повсеместно солнечную погоду с комфортной температурой + 24 + 29 градусов.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в субботу локальные грозовые дожди вероятны, разве что, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и в Луганской области. На востоке страны не исключен порывистый ветер.
«Забрасывайте подальше стирку, глажку, уборку, фаршировку перцев, консервирование помидоров, диван с сериалом и даже гонки за скидками — все природу! Ведь выходные нас ждет прекрасная летняя погода», — советует синоптик.
Что же касается погоды в воскресенье, 11 августа, то дневная температура увеличится — до + 26 + 32 градусов. Также будет сухо и солнечно, но в западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз.
В Киеве в выходные дни не обойдется без дождя. 10 августа — сухо, солнечно, +25 градусов. 11 августа — днем вероятность кратковременного дождя с грозой, +27 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Диденко прогнозировала, что во вторник, 13 августа, в Киеве температура днем может подняться до +35 градусов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.