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Непогода в Украине: сотни населенных пунктов остались без света
Из-за серьезного осложнения погодных условий в отдельных областях, в том числе и в Киеве, в Украине без света остались 205 населенных пунктов.
Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в ночь на пятницу, 9 августа, были обесточены города и села в таких областях: Сумская — 95, Киевская — 38, Черкасская — 26, Черниговская — 22 Житомирская — 21 и Кировоградская — 3.
Стихия стала причиной гибели человека в Ровенской области — в селе Постийное Костопольского района ветер оборвал ЛЭП, смерть наступила из-за удара током. Также пострадал ребенок — его госпитализировали.
А в селе Голодьки Тетиевского района (Киевская область) ветер повредил крышу школы, а также десяти частных домов. А под Киевом, в Буче, ветер повалили около полусотни деревьев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 9 августа, грозовые дожди ожидаются на западе, севере и в центре страны. День прогнозируется жарким — днем на западе страны воздух прогреется до 25 градусов тепла, а на юге Украины столбики термометров могут подняться до плюс 30 градусов.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..