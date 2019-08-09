Непогода в Украине: сотни населенных пунктов остались без света

Украина

Из-за серьезного осложнения погодных условий в отдельных областях, в том числе и в Киеве, в Украине без света остались 205 населенных пунктов.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в ночь на пятницу, 9 августа, были обесточены города и села в таких областях: Сумская — 95, Киевская — 38, Черкасская — 26, Черниговская — 22 Житомирская — 21 и Кировоградская — 3.

Стихия стала причиной гибели человека в Ровенской области — в селе Постийное Костопольского района ветер оборвал ЛЭП, смерть наступила из-за удара током. Также пострадал ребенок — его госпитализировали.

А в селе Голодьки Тетиевского района (Киевская область) ветер повредил крышу школы, а также десяти частных домов. А под Киевом, в Буче, ветер повалили около полусотни деревьев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 9 августа, грозовые дожди ожидаются на западе, севере и в центре страны. День прогнозируется жарким — днем на западе страны воздух прогреется до 25 градусов тепла, а на юге Украины столбики термометров могут подняться до плюс 30 градусов.

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