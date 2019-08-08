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До +35: синоптик рассказала об очередном всплексе жары в Украине
В пятницу, 9 августа, в Украине все еще будет жарко — местами ожидается до +30 градусов. А во вторник, 13 августа, в Киеве температура днем может подняться до +35 градусов. Ранее в Киеве и области 8 августа обещали грозы.
«9 августа в Украине ожидается нестабильным. Ну, нам не привыкать к такому состоянию атмосферы, особенно этими весной-летом. Так что и в пятницу в Украине „вот это вот все“ странным образом будет уживаться на одной территории», — шутит синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, на западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны — будет сухо и солнечно. Впрочем, полоса атмосферного фронта на юге Украины может привести локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье.
В северный и западных областях жара немного спадет — ожидается + 25 + 29 градусов, а на Закарпатье будет теплее — вероятно до +30 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей — до + 26 + 32 градусов.
«Пейте побольше водички, купите в переходе красивый веер и машите на себя и на соседа в транспорте, не увлекайтесь кондиционерами», — советует синоптик.
В Киеве 9 августа ожидается до + 27 градусов, кратковременный дождь с грозой во второй половине дня или вечером.
«Ближайшая перспектива для киевлян: из дождей ничего слишком серьезного, тепло — до + 26 + 28 градусов, а во вторник, 13 августа, ожидается существенный скачок температуры воздуха, в столице может врезать до +35 градусов. Поэтому планируйте на вторник залезть в пруд или прохладную ванну и переждать эту однодневную сильную жару», — советует Наталья Диденко.
Материал «Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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