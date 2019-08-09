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Происшествия

Под Одессой обнаружили тело утонувшего в море подростка

12:10 9 августа 2019 310
унесло в море
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 9 августа, около 11.00, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС обнаружили тело погибшего в море подростка. Напомним, 7 августа под Одессой подростка унесло в открытое море. Ранее по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, ураган сломал пляжный зонт и поднял в воздух вещи отдыхающих.

«Тело тринадцатилетнего мальчика нашли в 80 метрах от берега, в районе села Григорьевка Лиманского района. На месте происшествия с родственниками и близкими погибшего работают психологи», — сообщили в региональном главке спасателей.

Отмечается, что в ходе поисковой операции спасатели и водолазы обследовали 25 километров побережья и дно Черного моря на площади 14 350 квадратных метров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 7 августа у села Григорьевка Лиманского района в акватории Черного моря пропал мальчик 2006 года рождения. подросток вместе со своим 52-летним отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. В это время их накрыло волной и унесло в открытое море. Мужчину удалось спасти пограничникам, подоспевшим на помощь на катере.

А сотрудники государственного Приазовского национального парка спасли туристов, которых на катамаранах унесло в открытое море.

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