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Украина

Отличный урожай: в грузовике с нектаринами "нашлись" нелегалы из Афганистана (видео)

12:33 9 августа 2019 75
Нелегал в грузовике
Инф. «ФАКТОВ»

На Волыни, на украинско-белорусской границе, в грузовике с грузом нектаринов пограничники обнаружили троих нелегальных мигрантов из Афганистана. Ранее в Киеве на рынке «Троещина» задержали 59 нелегальных мигрантов.

Как сообщили в Госпогранслужбе, «контрабанду» в фуре с фруктами обнаружили пограничники Луцкого отряда во время совместного с представителями фискальной службы досмотра грузовика, который вез в Беларусь нектарины из Северной Македонии.

Троих афганцев, в том числе, двоих несовершеннолетних, отправили в погранподразделение для составления процессуальных документов. Грузовик и водителя — гражданина Северной Македонии — передали сотрудникам Нацполиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», через границу из Молдовы в Украину вне пунктов пропуска пытались попасть двое граждан Великобритании, проводником у которых был молдаванин.


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