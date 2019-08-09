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Отличный урожай: в грузовике с нектаринами "нашлись" нелегалы из Афганистана (видео)
На Волыни, на украинско-белорусской границе, в грузовике с грузом нектаринов пограничники обнаружили троих нелегальных мигрантов из Афганистана. Ранее в Киеве на рынке «Троещина» задержали 59 нелегальных мигрантов.
Как сообщили в Госпогранслужбе, «контрабанду» в фуре с фруктами обнаружили пограничники Луцкого отряда во время совместного с представителями фискальной службы досмотра грузовика, который вез в Беларусь нектарины из Северной Македонии.
Троих афганцев, в том числе, двоих несовершеннолетних, отправили в погранподразделение для составления процессуальных документов. Грузовик и водителя — гражданина Северной Македонии — передали сотрудникам Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», через границу из Молдовы в Украину вне пунктов пропуска пытались попасть двое граждан Великобритании, проводником у которых был молдаванин.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..