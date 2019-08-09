Селена Гомес поставила фанатов в тупик, засветив на пальце «обручальное» кольцо (фото)

Шоу-бизнес

27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес заинтриговала своих фанатов, появившись на публике с огромным «обручальным» кольцом. Во всяком случае, она надела его на безымянный палец левой руки, где в США полагается носить подобное украшение. Звезду, как сообщает Daily Mail, сфотографировали с ним на прогулке в Беверли-Хиллз.

Фанаты принялись гадать, что же это означает. В настоящий момент Селена ни с кем не была замечена в романтических отношениях. Ранее у нее был довольно длительный, хотя и прерывистый роман с певцом Джастином Бибером (который ныне женат на модели Хейли Болдуин), а также отношения с музыкантом Ником Джонасом и актером Тейлором Лотнером. Кроме того, в 2017 году звезда встречалась с певцом The Weeknd. К слову, The Weeknd (настоящее его имя Эйбел Тесфайе) как раз расстался со своей возлюбленной — моделью Беллой Хадид. Так что некоторые даже предположили, что это может свидетельствовать о возобновлении его отношений с Гомес.

Другие считают, что Селена просто удачно скрывает от публики своего нового загадочного бойфренда.

Впрочем, Селену видели в одиночестве посещающей ювелирный магазин XIV Karats. Так что не исключено, что она сделала сама себе дорогой подарок, купив новое кольцо.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Селена Гомес впервые рассказала о болезненном разрыве с Джастином Бибером.

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