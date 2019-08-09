Тренируюсь ежедневно, чтобы быть в форме. Вдруг позовут сниматься, — Шварценеггер (фото)

Интервью со звездой

Арнольду Шварценеггеру 30 июля исполнилось 72 года. Знаменитый голливудский актер не стал менять свой привычный распорядок дня и отправился в тренажерный зал. Когда он завершил тренировку и заглянул в Instagram, выяснилось, что все дети уже поздравили своего отца с днем рождения. 25-летний Патрик Шварценеггер выложил у себя на страничке фото, на котором он и его 21-летний брат Кристофер (который разочаровал недавно фанов Арни своим внешним видом), а также их сестры — 29-летняя Кэтрин и 28-летняя Кристина — окружили отца и преподнесли ему торт с надписью «С днем рождения, Арнольд!». На торте изображен портрет виновника торжества в ковбойской шляпе и с любимой сигарой в руке. Поздравил Шварценеггера и его внебрачный сын Джозеф Баена. 21-летний молодой человек пошел по стопам отца и серьезно занимается бодибилдингом (недавно он предстал на фото в образе Арнольда в молодости) Он выложил у себя в Instagram снимок, на котором сам «качает железо», а гордый Арни стоит рядом и показывает на Джозефа. Баена написал: «БОЛЬШОГО счастливого дня рождения лучшему тренеру в мире! Люблю тебя, папа!» Джозеф — плод многолетней связи между Шварценеггером и домработницей. Милдред Баена работала в особняке Арнольда и его супруги Марии Шрайвер, представительницы влиятельной семьи Кеннеди. Племянница Джона и Роберта Кеннеди даже не подозревала, что муж изменяет ей. Правда открылась в мае 2011 года, когда Джозефу и Кристоферу было уже по 14 лет. Оказалось, что Мария и Милдред забеременели от Арнольда чуть ли не в один день! Шрайвер подала на развод… Первое время дети Марии и Арни не хотели общаться с отцом. Шварценеггер глубоко переживал из-за этого. Со временем ему удалось наладить отношения с детьми. Нынешний год был полон радостных событий в семье Арнольда. Кэтрин вышла замуж за известного актера Криса Пратта («Мир Юрского периода», «Стражи Галактики»). Свадьба состоялась в июне. Джозеф в апреле окончил университет. Жизнь продолжается. Продолжается и удивительная актерская карьера Шварценеггера. Он и не думает уходить на покой. В ноябре в прокат выходит новая часть «Терминатора». В Украине фильм получил название «Терминатор: Фатум». Бюджет картины с учетом рекламы оценивается в 200 миллионов долларов. Снял фильм режиссер Тим Миллер, громко заявивший о себе три года назад фильмом «Дэдпул». Легендарный Джеймс Камерон выступил сопродюсером и одним из авторов сценария. Поэтому неудивительно, что сюжет картины непосредственно связан с «Терминатором 2», который Камерон снял в 1991 году. Вторая часть под названием «Судный день» заработала в мировом прокате 523,7 миллиона долларов. Главные роли в «Фатуме» снова исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Гамильтон. Арни сыграл киборга, а Линда — Сару Коннор, одного из культовых персонажей мирового кинематографа. События происходят спустя почти 30 лет после тех, что были показаны в «Судном дне». Также в картине сыграли Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049») и колумбийская актриса Наталия Рейес. «Фатум» — шестой фильм франшизы «Терминатор». Первая часть вышла в прокат в 1984 году. Ее снял Джеймс Камерон. Он же написал сценарий. Фильм имел огромный успех и сделал Шварценеггера звездой боевиков. Кассовые сборы составили 78,3 миллиона долларов, что тогда считалось очень большой суммой. Достаточно сказать, что фильм со всеми его спецэффектами обошелся всего в 6,4 миллиона долларов. «Терминатор 2: Судный день» зрители увидели в 1991 году. Камерону удалось заложить в эту картину очень глубокие идеи. Фильм стал культовым. «Терминатор 3: Восстание машин» появился в 2003 году. Камерон к этой картине не имел никакого отношения, поэтому многие фанаты франшизы отказываются даже говорить о ней, хотя Шварценеггер сыграл в ней главную роль. Фильм собрал в прокате 433,4 миллиона долларов. «Терминатор: Спасение» вышел в 2009 году. Его снял американский режиссер Макджи. Шварценеггер в это время был губернатором Калифорнии и в кино не снимался. Пришлось обходиться без него. Акцент был сделан на Джоне Конноре, сыне Сары Коннор. Его роль сыграл Кристиан Бейл. Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов, а собрал он 371,4 миллиона долларов, что по голливудским меркам равносильно провалу в прокате. Фильм считается успешным только в том случае, если кассовые сборы не менее чем в два раза превышают затраты на съемки и рекламу. В 2015 году все же вышла пятая часть — «Терминатор: Генезис». К любимой роли вернулся Шварценеггер. Главную женскую роль в фильме исполнила звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк. Снял картину режиссер Алан Тейлор. При затратах в размере 158 миллионов долларов сборы в кинотеатрах принесли 440,6 миллиона долларов. Этот успех привлек внимание Камерона. Культовый режиссер решил вернуться к франшизе. О новом «Терминаторе» и, конечно, о своей жизни Арнольд Шварценеггер рассказал в откровенном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Я никогда не баловал своих детей. Но и не командовал ими»

— Арнольд, прежде всего разрешите поздравить вас с днем рождения!

— Спасибо, приятно, когда тебя помнят.

— Не скромничайте! Вы — один из самых популярных актеров в мире. Немногие могут похвастаться таким стабильным успехом на протяжении долгих лет. Слышала, дети поздравили вас первыми?

— Это подняло мне настроение до следующего дня рождения.

— Вы неплохо ладите с ними…

— А как же иначе?! Знаете, своей главной задачей в жизни я всегда считал воспитание хороших детей. И я горжусь тем, что могу помочь каждому из них во всем. Или почти во всем. Во всяком случае, мои дети могут всегда рассчитывать на меня. Но они знают, что сами тоже должны что-то делать в этой жизни. Бездельников никогда не любил. Я всегда им говорю: следуйте за своей мечтой, делайте то, что любите, отдаваясь делу с максимальной страстью. И тогда вас обязательно ждет успех.

25-летний Патрик Шварценеггер выложил у себя на страничке фото, на котором он и его 21-летний брат Кристофер, а также их сестры — 29-летняя Кэтрин и 28-летняя Кристина — окружили отца и преподнесли ему торт с надписью «С днем рождения, Арнольд!»

— Вы покровительствуете своим детям?

— Ни в коем случае! Я бы назвал это дружбой. Дружескими отношениями равных. Конечно, со скидкой на разницу в возрасте (смеется). Я никогда их не баловал. Но и не командовал ими. Каждый из них может это подтвердить.

— А между собой дети ладят?

— Да. У нас был сложный период. Слава Богу, он давно позади. Весной Джозеф окончил университет, отучился там четыре года. И Патрик, Кристина, Кэтрин и Кристофер его искренне поздравили. А когда в июне Кэтрин вышла замуж, Джозеф поздравил сестру и ее мужа. Так что у нас все в порядке.

Поздравил Шварценеггера и его внебрачный сын Джозеф Баена. 21-летний молодой человек пошел по стопам отца и серьезно занимается бодибилдингом

«В Австрии бываю часто. Меня туда тянет»

— Искренне рада за вас. Арни, вы снова сыграли Терминатора. Кто предложил вам вернуться к этой роли?

— Это был Джеймс Камерон. Он сам позвонил мне. Я сначала сомневался, но Джеймс умеет убеждать. Главным аргументом для меня стало то, что он уже успел на тот момент заручиться согласием Линды Гамильтон. Когда он сказал мне об этом, все мои сомнения улетучились. Я был счастлив снова встретиться с Линдой на съемочной площадке. Здорово было собрать старую команду вместе. К тому же Камерон нашел китайских инвесторов. Надеюсь, я не выдал никаких секретов! Китайцы дали хорошие деньги на съемки. Очень хорошие! По-моему, 200 миллионов долларов. Масштабный проект получился.

— Говорят, что это прямое продолжение второго «Терминатора». Это так?

— Я знаю, кто так говорит. Камерон! Имеет право. Он же написал сценарий. Ему виднее. А для меня это была прекрасная возможность вернуться на пару десятков лет назад, поработать с Джеймсом и Линдой. Лично я так к этому отношусь.

Шварценеггер в фильме "Терминатор 2"

— Вы снимали в Венгрии. Это же совсем рядом с Австрией, вашей родиной. Воспользовались возможностью побывать в родных краях?

— В Австрии я бываю часто. Меня туда тянет. Но мне нравится жить в Америке. А по поводу Венгрии вы действительно правы. Эти две страны когда-то были единым государством. Между ними много схожего. Когда вы находитесь в Будапеште, кажется, что это Вена. А когда приезжаете в Вену, то возникает ощущение, что вы попали в Будапешт. Два очень красивых города. А в Венгрии снимали, потому что власти этой страны делают многое, чтобы привлечь внимание голливудских, да и европейских, киностудий. От меня венгры заслужили наивысшую оценку.

— Не секрет, что истинные поклонники «Терминатора» не признают фильмы, к которым Джеймс Камерон не имел отношения. Что в нем такого особенного, чего не хватает другим режиссерам, снимавшим некоторые из частей знаменитой франшизы?

— Я работал с Джеймсом не только над «Терминатором». Снимался у него в фильме «Правдивая ложь». Камерон отличается тем, что очень ясно видит во всех деталях историю, которую хочет рассказать. И он все тщательно прописывает в сценарии. Каждую мелочь. Джеймс является генератором отличных идей. Если у актера возникают вопросы относительно персонажа, Камерон будет первым, кто поможет разобраться. С ним интересно работать. Что касается тех частей «Терминатора», к которым Джеймс не был причастен, даже не знаю. Я играл не во всех из них. Мне эти фильмы показались добротными, однако им не хватило прикосновения Камерона. Он бы сразу понял, что нужно изменить. К новому «Терминатору» Джеймс прикоснулся (смеется).

Кадр из фильма "Терминатор 3"

— Вы все тот же киборг, человек-машина в фильме?

— Да, та же модель T-800. Только поизносился изрядно.

— Понравилось снова работать с Линдой?

— Это было замечательно! Линда — самая милая девушка, которую я встречал на съемочной площадке. Да, я знаю, что ей уже 62 года, но у меня язык не поворачивается назвать ее иначе. У меня было полное ощущение того, что мы расстались только вчера. И вот новый съемочный день… А ведь прошло уже 28 лет! В Линде меня поражает ее умение вживаться в роль. Как только звучит команда «Мотор!», она превращается в опасную дикую кошку. А после команды «Стоп!» за долю секунды меняется и чмокает тебя в щеку. Я понятия не имею, как она это делает. А еще она великолепно обращается с оружием. Думаю, профессионалы ей позавидовали бы. И тренируется как сумасшедшая.

— Скажите, возраст все же влияет на вашу работу?

— Да, возраст имеет значение. Никто из нас не молодеет. И с каждым днем после съемок все острее чувствуешь, как устает твое тело. Но мы с Линдой настаивали на том, чтобы все трюки делать самостоятельно. Между нами даже соревнование какое-то возникло. Она приходила посмотреть на эпизоды, в которых снимался только я. А я отвечал ей тем же. Мы не жаловались. Линда крутая!

В 1991-м году Линда Гамильтон и Арнольд Шварценеггер снимались в фильме «Терминатор-2», а теперь сыграли своих героев в картине «Терминатор: Фатум»

— Чем новый «Терминатор» отличается от предыдущего?

— Он просто лучше. Правда. Так и есть. Мне кажется, нам удалось добиться идеального сочетания действия, визуальных эффектов и эмоций. Все звенит от напряжения. Лично мне очень нравится, что мы перестали заигрывать с возрастным цензом. Продюсеры предыдущей части («Терминатор: Генезис». — Ред.) пытались избежать возрастных ограничений. И это было ошибкой.

— А в этом фильме все жестко?



— Более чем. И мне это по душе. А как еще можно снять фильм, в котором в настоящем времени смешиваются персонажи из прошлого и будущего для того, чтобы уничтожить или спасти человечество? У моего противника, киборга Rev 9, острейшие мечи. И зрители увидят отрубленные головы, летящие в разные стороны, выпущенные кишки и прочее. Это сближает новый фильм по духу с первым «Терминатором». Полное безумие!

— В нем есть политический посыл?

— Может, кто-то обязательно таковой увидит. Я не заметил никакой политики. За других ручаться не стану.

— Сегодня ощущается глубокая ностальгия по героям фильмов 80-х и 90-х. Вы тоже скучаете по тем временам?

— Конечно. Мне все еще нравится их невинность. Но это нормально. Я уже говорил вам, что скучаю по Австрии. Мы испытываем ностальгию по прошлому, но живем сегодня, а время постоянно идет вперед. Могу сказать, что испытываю гордость в связи с тем, что был причастен к тому замечательному времени. Боевики 80-х и 90-х — это особый жанр. Вспоминая те фильмы, люди вспоминают Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, Клинта Иствуда, Жан-Клода ван Дамма. Да, мы — неотъемлемая часть этого жанра, в котором все было понятно: большие пистолеты, море насилия, кучи трупов и крутой парень с накачанными мускулами посреди всего этого.

— Вы по-прежнему тренируетесь перед съемками?

— Я тренируюсь ежедневно. Мне это нравится. Кроме того, нужно постоянно быть в форме. А вдруг позовут сниматься? (Смеется.) А там окажется молодой энергичный парень, который будет бегать за тобой как Rev 9. Хорошо, что этого киборга сыграл настоящий джентльмен, уважающий мой возраст…

— T-800 — это единственная роль из 80-х, которую вы намерены играть и дальше? Как насчет Конана?

— Надеюсь, Конан-варвар в моем списке. А еще хочу сделать продолжение комедии «Близнецы».

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Suzy Maloy / The Interview People)

Напомним, недавно Арнольд Шварценеггер сделал сюрприз своим поклонникам, продемонстрировав, что может не только сниматься в кино и «тягать железо». Вместе с известным австрийским исполнителем Andreas Cabalier Шварценеггер записал композицию, где прочитал рэп собственного сочинения.

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