Общество и люди

Помогать легко: детское отделение больницы в Кривом Роге получило современное оборудование для реанимации и хирургии

8 августа в детском отделении городской больницы № 8 в Кривом Роге был настоящий праздник для медиков и маленьких пациентов. В медучреждении появилось новое, современное оборудование экспертного класса для реанимации и хирургии, которое необходимо для спасения жизни детей.

Такой щедрый подарок клиника получила от Благотворительного фонда ПриватБанка «Допомогати просто!». После консультаций с врачами Фонд выявил потребности городской больницы № 8 и начал сбор средств. Уже вскоре благодаря меценатам банка на счету оказалась необходимая сумма, позволяющая приобрести оборудование, — 1 300 000 гривен.

На эту сумму Фонд закупил аппарат искусственной вентиляции легких HAMILTON-C1, пульсоксиметр Rad 8 и прибор для гастроскопии FG-29V, производства Японии и Швейцарии.

К благотворительной акции подключились и городские власти, совместно с которыми эффективно сотрудничает Фонд. Медицинское оборудование клинике передали городской голова Юрий Вилкул и директор Криворожского филиала ПриватБанка Сергей Нечаев.

Город, в свою очередь, дополнительно помог больнице со специальными кроватями для реанимационного отделения.

«Благодаря усилиям ПриватБанка и руководства города сегодня мы получили аппарат для искусственной вентиляции легких экспертного класса фирмы Hamilton. Основной его особенностью является то, что он — портативный. Его можно переносить, а это необходимо при транспортировке детей на исследования в пределах клиники и даже в другой город. Пульсоксиметр следит за основным жизненными функциями пациентов. Любое отделение реанимации без этой аппаратуры немыслимо. Для отделения реанимации получили три функциональные детские кровати, которые необходимы нашим пациентам», — отметил исполняющий обязанности главного врача 8-й клинической больницы Кривого Рога Владимир Мельниченко.

Директор Криворожского филиала ПриватБанка Сергей Нечаев считает, что творить добро может каждый. Ведь не обязательно перечислять большие суммы. Даже одна гривня может помочь.

«Можно делать пожертвования от одной гривни. Это можно сделать 10 гривен, а можно и 10 тысяч гривен — у кого какие возможности. Людям очень просто делать все эти благотворительные взносы и контролировать их», — говорит Сергей Нечаев.

Творить добро — очень легко. Для этого нужно воспользоваться мобильным приложением в Приват24 или воспользоваться сайтом Благотворительного фонда ПриватБанка «Допомогати просто!».

Организация помогает онкобольным детям, армии и раненым в АТО/ООС, а также детским домам.

Взносы можно делать на любую сумму. Важно указать, на что именно хотите пожертвовать средства. И тут же можно отследить, куда и на что пошла финансовая помощь. В отдельном разделе публикуются годовые отчеты фонда.

Теперь благодаря современному оборудованию у врачей будет больше возможностей для оказания помощи маленьким пациентам Кривого Рога.



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