Украина

МВД подготовило "спецназ" для деоккупации Донбасса: что об этом известно

В Национальной полиции по спецпрограмме подготовили порядка 800 полицейских, которых планируют привлечь к деоккупации Донбасса. Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что реинтеграция Донбасса в Украину возможна при выполнении всеми сторонами Минских соглашений.

Об этом сообщили во время совещания правоохнатилей Донецкой области с участием советника министра внутренних дел Ивана Варченко. Так, полицейские приняли участие в комплексных тренировках вместе с сотрудниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Они, в частности, изучали международные практики миротворческих миссий, а также ситуацию на временно оккупированной территории: социально-экономическую, настроения людей, возможность возврата бизнеса.

«Разработан расчет средств и сил, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после их освобождения. В этих районах ланируют создать 16 отделов и отделений полиции. Главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и общественного порядка», — говорится в сообщении Нацполиции Украины.

По словам Ивана Варченко, донецкая область серьезно и глубоко отрабатывает план по восстановлению безопасности и порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. «Сегодня мы имеем содержательную основу для деоккупации и реинтеграции жителей временно оккупированной территории в украинское пространств», — добавил он.

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