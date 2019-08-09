Боевики "ДНР" объявили о готовности обменять 50 пленных украинцев

Украина

Так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, которая недавно устроила истерику по поводу «запугивания» СБУ дончан, заявила о готовности к обмену пленными.

Формула обмена — 102 удерживаемых на подконтрольных правительству Украины территориях на 50 украинцев, находящихся в ОРДО. Морозова заявила, что Донецк «полностью готов к проведению второго этапа обмена». По ее словам, 102 человека включены Киевом в обменные списки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе города Счастье (Луганская область) состоялась очередная передача осужденных, отбывавших наказания на территории ОРЛО, которые просили о переводе на территории, подконтрольные правительству Украины. С 2014 года с оккупированных территорий были переведены 519 осужденных.

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