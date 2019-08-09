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"Омбудсмен ДНР" устроила истерику из-за СБУ
«Уполномоченный по правам человека» в так называемой «ДНР» Дарья Морозова эмоционально и очень артистично (как она умеет на публике) заявила на пресс-конференции, что «украинские спецслужбы усилили работу по запугиванию родственников «военнослужащих ДНР», причем «путем незаконных методов физического и психологического воздействия».
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Она поведала сепаратистским СМИ «о пяти случаях запугивания и методах давления спецслужбами Киева, произошедших в последнее время». Мол, «СБУ для достижения своих целей не гнушается угрозами жизни и здоровью в адрес военных и их семей и периодически пытается склонить жителей к сотрудничеству и шпионажу в пользу Украины». Истерика коллаборантки свидетельствует, что сотрудников наших спецслужб в недореспубликах боятся как огня. И правильно делают. Значит, ребята не зря едят свой хлеб.
Не секрет, что главари боевиков очень опасаются за свою жизнь. К примеру, в Донецке заговорили о ликвидации Пушилина.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пропагандистов Кремля в прямом эфире росТВ поставили на место правдой о «ДНР».
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