Известная артистка рассказала, как переживает потерю сына

Шоу-бизнес

Солистка коллектива «Лісапетный батальйон», который прославился после победы в талант-шоу, Наталья Фалион тяжело переживает потерю близких. Яркая успешная женщина пережила большое горе. В 2018 году за три месяца ушли из жизни ее любимые мужчины — муж, а за ним и 36-летний сын Виктор, который работал вместе с матерью. Несмотря на трагедию в семье, Наталья продолжала выходить на сцену и создавать праздник для зрителей.

«Я понемногу плачу каждый день. Ведь у меня умер сын, молодой, 36 лет. Еще года нет. У него просто остановилось сердце, и никто не думал, что так может быть. Здоровый, более 100 килограммов веса, веселый такой… И я, мама, не почувствовала. Поэтому на мгновение я позволяю себе расслабиться, но потом понимаю, что всегда на виду и не имею права раскисать», — призналась рассказывает Наталья Фалион в эфире «Ранку з Україною».

Артистка говорит, что у нее есть свои секреты, как пережить горе.

«Если вас настигло большое горе — не замыкайтесь в себе! Лучшее лекарство — это когда ты между людьми, сама себя держишь в руках, когда ты не даешь себе раскиснуть, когда ты живешь!» — посоветовала артистка в эфире канала «Украина».

Наталья Фалион считает, что несмотря ни на что остается «женщиной-праздником», продолжает заниматься любимым делом. Только в ее новых песнях появилось больше лирики.

«Это мои мысли и философские песни, очень личные песни. Возможно, кто-то меня не поймет, женщина, которая уже отпраздновала 60-летие, пишет стихи о любви, пишет песни о любви. Но «Любви все возрасты покорны. Мы рождены для того, чтобы любить и быть любимыми — это мой девиз сейчас», — считает артистка.

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