Как же это не справедливо: знаменитости выражают соболезнования по поводу смерти Аллы Вербер

Шоу-бизнес

Смерть 61-летней российской бизнес-леди, директора ЦУМа Аллы Вербер стала полной неожиданностью для ее близких и друзей. Еще недавно женщина гуляла на дне рождения Игоря Крутого в Турции, отдыхала в Италии, публикуя жизнерадостные фото. 6 августа после ужина в ресторане Алле Вербер стало плохо, медики не смогли ее спасти. Причиной смерти называют сепсис. Об этом сообщила Ксения Собчак.

«С тобой ушла целая эпоха „фашн-бизнеса“ в России. Трудяга, профессионал, ярчайшая женщина, Личность. She is a „character“, —говорили про тебя люди из индустрии моды по всему миру. И кажется, что все это не может быть правдой и завтра ты хитро улыбнешься и поставишь пост в инста: „guess where i am?“. Но ты там, откуда уже не написать. Покойся с миром! А мы будем очень скучать по тебе», — написала Ксения Собчак, близко знавшая Вербер

Звездные друзья Вербер выражают соболезнования в Сети. Среди них и певица Алла Пугачева. «Прощай, Алла!» — лаконично написала артистка в личном блоге, опубликовав траурную фотографию с изображением горящей свечи. Подписчики неоднозначно восприняли пост и даже испугались. Многие решили, что с Пугачевой произошла трагедия.

«Алла Борисовна, милая, осторожнее со словами! Половину страны перепугали. Вербер, пусть земля будет пухом. А вам, звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!», «Кто такой пост написал? У меня дыхание перехватило!», «Сейчас все подумают, что умерла Пугачева. Странно написали. Уточняйте!» — возмутились поклонники артистки.

«Всё никак не могу прийти в себя… Ты умела дружить, помогать и любить жизнь… Царствия Небесного», — написал телеведущий Андрей Малахов.

«Только месяц назад ты была самая красивая и эффектная Фэшн Леди на Сицилии у наших любимых с тобой „DOLCE&GABBANA“ на показе и выбирала самые сногсшибательные наряды себе и помогала нам, своим друзьям, ведь у тебя всегда был исключительный вкус, на который все мы ориентировались и всегда советовались с тобой по любому вопросу, да и не только в мире моды, в мире жизни, ты всегда могла дать очень дельный, мудрый и правильный совет, и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла…

В это НЕВОЗМОЖНО поверить… Я плачу, горько плачу… Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь…», — не сдерживал эмоций Филипп Киркоров.

Напомним, Алла Вербер — одна из самых влиятельных персон в российской fashion-индустрии. Благодаря ей в 90-е на российском рынке появились многие люксовые бренды — она лично встречалась с европейскими дизайнерами, закупала коллекции и продвигала их на рынке.

