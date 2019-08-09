Свитолина следом за Ястремской уступила в Канаде юной американке (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая седьмую строчку в женском мировом рейтинге, не смогла выйти в полуфинал турнира Rogers Cup, проходящего в канадском Торонто, с призовым фондом 2,83 млн долларов.

На стадии ¼ финала наша соотечественница встречалась с 20-летней американкой Софией Кенин (29-я), которая в предыдущем раунде обыграла другую украинку Даяну Ястремскую. Ранее Свитолина пересекалась на турнирах лишь однажды — в марте 2019-го одесситка обыграла соперницу на американском Индиан-Уэллсе (3:6, 7:6, 6:4).

Элина с позиции силы начала и отчетный матч, поведя в счете 4:0, но затем позволила сопернице не только выровнять ситуацию на корте (вполне возможно, сказались последствия травмы, полученной во вчерашнем поединке с Белиндой Бенчич), но и выиграть первый сет на тай-брейке. Во второй партии права на ошибку украинка не имела, но допустила ее в пятом гейме, который проиграла на своей подаче, и в итоге уступила в матче — 6:7 (2), 4:6.

Таким образом, за участие в турнире Свитолина заработала 60 455 долларов. Уже на следующей неделе наша соотечественница стартует на соревнованиях Cincinnati Masters в американском Мейсоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вошла в топ-10 самых богатых спортсменок мира.

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