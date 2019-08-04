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На пляжах в Кирилловке пустота: в сети показали впечатляющие фото шторма на Азовском море
Запорожскую область 4 августа накрыл циклон. Ливни, которые идут по всей Украине, уже успели наделать бед в Одессе и других городах. В Кирилловке сейчас бушует шторм, оставляя от пляжа только узкую полоску.
Такая погода — с дождями и значительным похолоданием сохранится, как минимум, до вторника, пишет РИА «Мелитополь».
Как писали «ФАКТЫ», в Украину циклон из Румынии, который принес с собой осадки, снижение температуры воздуха и шквалы. В Одесской области 3 августа прошли сильные ливни, улицы оказались затопленными.
За Одессой пронесся смерч. Видео и фото непогоды публикуют очевидцы в соцсетях. На кадрах можно увидеть, что некоторые улицы совершенно затопило, от чего автомобили буквально плывут в воде.
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