Развод пошел на пользу: Брэд Питт впечатлил поклонников идеально накачанным прессом

Шоу-бизнес

Популярный голливудский актер Брэд Питт, появившейся без рубашки в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», привел в восторг поклонников. Фанаты были поражены идеально накачанным прессом актера, который еще пару лет назад был не в лучшей форме, пишет Cosmopolitan.

Поклонники актера дружно пришли к выводу — расставшись с Анджелиной Джоли, он стал выглядеть гораздо лучше.

Но изменения, отмечает издание, произошли не сами по себе. Для начала актер прошел курс лечения от пристрастия к спиртному и полностью отказался от алкоголя. А потом, как рассказал один из приятелей актера, начал каждый день заниматься в спортзале, где работал до седьмого пота.

По утверждению приятеля, Питт очень ответственно относится к тренировкам, никогда не «халтурит» и не пропускает занятия. Это помогло Брэду сразу в двух направлениях: справиться с эмоциональными проблемами в связи с разводом с Джоли и значительно улучшить спортивную форму.

Что же касается фильма Квентина Тарантино — «Однажды в Голливуде», в котором Брэд и продемонстрировал свои «кубики» на животе, то он может стать поворотным пунктом в карьера актера. Ведь хотя Питт был трижды номинирован на приз Киноакадемии, заветной золотой статуэтки в его коллекции все еще нет. А кинокритики, успевшие увидеть новую работу актера, дружно предрекают ему в этом году шанс наконец-то получить «Оскар».

Как известно, на «Оскар» надеется и экранный партнер Питта по этому фильму — Леонардо Ди Каприо, в коллекции которого уже есть одна заветная позолоченная статуэтка — за драму «Выживший». Любопытно, что до фильма Тарантино Брэд и Лео никогда не снимались вместе. Но им так понравилось работать на одной площадке, и они так подружились, что уже заявили о своем желании непременно повторить этот опыт. Как пошутил недавно Питт, он, может быть, даже запишет вместе с Лео Рождественский альбом…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анджелина Джоли и Брэд Питт готовятся к финальной битве: актера могут лишить его любимого детища.

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