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Верхнюю часть купальника можно оставить дома: в Барселоне женщинам разрешили плавать топлес (фото)
Мэрия Барселоны направила в муниципальные бассейны города отчет центра по борьбе с дискриминацией, в котором запрещается отказывать женщинам плавать топлес. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на испанское издание El Pais.
Уточняется, что рекомендация основывается на юридическом анализе и распространяется на все виды бассейнов. Противоположное поведение будет считаться дискриминацией, так как мужчины посещают данные учреждения без верхней части одежды.
Заместитель мэра Барселоны Жанет Санс подчеркнула, что местные законы и без того не запрещали женщинам плавать топлес, однако новые указания расширили их права и должны положить конец всем спорным случаям.
В 2013 году полиции города Нью-Йорк запретили задерживать обнаженных по пояс женщин при условии, что никаких законов они не нарушают. По факту в крупнейшем городе США никогда не запрещали ходить топлес, хотя до данного распоряжения регулярно за это арестовывали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сети показали «голые» платья звезд, в которых обычная женщина не смогла бы «ни сесть, ни есть». В таких платьях некоторые женщины практически выглядят как в купальниках топлес, да к тому же еще и без трусов.
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