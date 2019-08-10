Украина

Донецких здесь ненавидят: шахтер с Донбасса после начала войны уехал в Сибирь и рассказал, что из этого вышло

Выехавшие на заработки в Россию шахтеры из Донбасса столкнулись с тем, что обещанные им золотые горы оказались всего лишь жалкой горсточкой угольной пыли. О печальном опыте существования украинских горняков в Кемеровской области рассказал блогер с ником Иосиф Пиночет.

В своем посте автор повествует о друге с условным именем Коля. По профессии тот является горнорабочий проходки, а также имеет «корочку» горнорабочего очистного забоя. Это самые высокооплачиваемые в шахте профессии. До нападения России на Украину Коля получал на своей шахте около 10 тысяч гривен (чуть больше 1100 долларов).

Когда начались сильные обстрелы, жена уговорила Колю двинуть всей семьей с детьми в Россию. Далее их направили через Ростов по программе помощи в Кемеровскую область.

Там украинский шахтер узнал, что ему будут платить 35−40 тысяч рублей, т. е. тоже почти 1000 долларов. Кроме того, обещали всемерно помочь… И двинула вся семья в поселок на окраине города. Сначала было сложно обустроиться, непривычно и холодно, однако переселенцы не сдавались.

Но уже тогда Коля начал подозревать что-то неладное: было нечто подозрительное в том, что всех их, квалифицированных шахтеров, «совершеннго случайно» распределили в Кемерово.

«Постепенно Коля и его коллеги поняли в чем прикол: местные шахтеры на самом деле получали зарплату от 60 до 90 тыс. фублев на руки. А они, лохи, согласились на 40 максимум. Осенью 14-го в Кемеровский край приехали сразу несколько тысяч шахтеров Донбасса и начались чудеса», — пишет Пиночет.

Местные сильно не дергались на работе и из кожи вон не лезли. За них это начали делать работяги из Донбасса, чтобы получить благосклонность и скорее получить паспорт РФ. Но, от добра добра не ищут.

В итоге сейчас в среднем шахтер в Кемерово получает 35−40 тысяч рублей по курсе 60−65 за 1 доллар, что совершенно не та сумма, что 60−70 тысяч при курсе 35.

«Теперь кемеровские аборигены люто ненавидят приезжих донецких и их винят во всех своих бедах», — пишет автор блога.

К тому же местные жители настроены враждебно к донецким, считая, что падение рубля и уменьшение зарплаты связано с их приездом — ведь есть большое количество рабочей силы, которая согласна трудиться за 300−400 долларов.

По его словам, многие макеевские шахтеры так и не получили гражданство и в итоге уехали. Кто дальше, на восток Сибири, кто обратно в Донецк и Макеевку. Остальные в недоумении. Как так могло выйти?

«Короче говоря — освободили руССкие Донбасс и заодно Сибири помогли», — резюмирует блогер.

Читатели Пиночета дружно включились в обсуждение его рассказа.

«Выводы делайте сами, мне пора на работу собираться. А самозабивающиеся гвозди еще не придумали, к сожалению…», — подводит итог обсуждению автор блога.

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