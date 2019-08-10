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Происшествия

В Киеве разбился "крутой" внедорожник, водитель которого пытался спастись от полицейской погони (фото, видео)

8:16 10 августа 2019 327
Погоня
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве ночью 10 августа по улицам города пронеслась масштабная погоня. Сразу несколько патрульных экипажей пытались остановить BMW X5, который несся по городу на огромной скорости и в итоге влетел в отбойник.

В машине находилось трое парней и девушка. Двоих человек забрала «скорая», сообщает Информатор.

Компания распивала спиртные напитки возле автостанции «Южная». После этого они сели в BMW и начали движение. Это заметили небезразличные жители и позвонили в полицию. Один из патрульных экипажей Голосеевского района попытался остановить автомобиль для проверки информации, но водитель проигнорировал требования полицейских и нажал на газ.

Очевидцы утверждают, что скорость BMW превышала 150 километров в час. Неадекватный водитель пронесся по Голосеевскому проспекту игнорируя красный сигнал светофоров и, спускаясь на проспект Науки, потерял управление. Автомобиль перевернуло на бок и он влетел крышей в металлический отбойник.

Чудом обошлось без серьезных травм. Медики госпитализировали одного пассажира и водителя. В больнице его проверят на наличие в крови алкоголя или других запрещенных веществ.

Как писали «ФАКТЫ», ранее под Киевом задержали мужчин на Mitsubishi Pajero, расстрелявших человека. Один из них имел при себе удостоверение сотрудника МВД.

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