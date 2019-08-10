- 09:28 Погода в Бердянске, Кирилловке и Одессе: каким будет уик-энд на побережье Черного и Азовского морей
- 08:54 В Нацсовете по телевидению отреагировали на намерение Венедиктова открыть в Киеве филиал "Эха Москвы"
- 08:31 В Италии придумали, как лечить зависимых от смартфонов подростков
- 08:17 Нибиру столкнется с Землей 10 августа: правда и мифы об этой планете и надвигающемся конце света
- 08:16 В Киеве разбился "крутой" внедорожник, водитель которого пытался спастись от полицейской погони
- 08:08 Шорты с осьминогами за 200 долларов и сандалии за 500: самый богатый человек в мире и его подруга отдыхают в Сен-Тропе
- 07:42 Число погибших во время секретных испытаний под Архангельском возросло
- 07:10 По своим: Пушилин приказал уничтожать всех, кто нарушает перемирие
- 06:55 В Кирилловке начался обвал цен: что происходит
- 06:40 Погубила близость к «вору в законе» Саше Северу: стало известно, как убивали Михаила Круга
- 06:25 Известный астролог предсказал печальную судьбу новой Рады
- 06:05 Похороны Вилли Токарева: молодая вдова начала задыхаться у гроба шансонье
В Киеве разбился "крутой" внедорожник, водитель которого пытался спастись от полицейской погони (фото, видео)
В Киеве ночью 10 августа по улицам города пронеслась масштабная погоня. Сразу несколько патрульных экипажей пытались остановить BMW X5, который несся по городу на огромной скорости и в итоге влетел в отбойник.
В машине находилось трое парней и девушка. Двоих человек забрала «скорая», сообщает Информатор.
Компания распивала спиртные напитки возле автостанции «Южная». После этого они сели в BMW и начали движение. Это заметили небезразличные жители и позвонили в полицию. Один из патрульных экипажей Голосеевского района попытался остановить автомобиль для проверки информации, но водитель проигнорировал требования полицейских и нажал на газ.
Очевидцы утверждают, что скорость BMW превышала 150 километров в час. Неадекватный водитель пронесся по Голосеевскому проспекту игнорируя красный сигнал светофоров и, спускаясь на проспект Науки, потерял управление. Автомобиль перевернуло на бок и он влетел крышей в металлический отбойник.
Чудом обошлось без серьезных травм. Медики госпитализировали одного пассажира и водителя. В больнице его проверят на наличие в крови алкоголя или других запрещенных веществ.
Как писали «ФАКТЫ», ранее под Киевом задержали мужчин на Mitsubishi Pajero, расстрелявших человека. Один из них имел при себе удостоверение сотрудника МВД.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»