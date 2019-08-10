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В Нацсовете по телевидению отреагировали на намерение Венедиктова открыть в Киеве филиал "Эха Москвы"
Член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что «даже не знает», куда главному редактору российского «Эха Москвы» Алексею Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить разрешение на открытие бюро радиостанции в Украине.
По его словам, Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не разрешит открыть в Украине филиал российской радиостанции «Эхо Москвы».
«Даже не знаю куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала „Эха Москвы“ в Украине. Двери Нацсовета для него и его „дорогих друзей“ точно будут закрыты», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее СМИ сообщали, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который уже во второй раз за короткое время приехал в Киев, хочет открыть в Украине филиал своей радиостанции.
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