25.12 / 25.42 28.04 / 28.49
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Нацсовете по телевидению отреагировали на намерение Венедиктова открыть в Киеве филиал "Эха Москвы"

8:54 10 августа 2019 78
Нацсовет
Инф. «ФАКТОВ»

Член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что «даже не знает», куда главному редактору российского «Эха Москвы» Алексею Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить разрешение на открытие бюро радиостанции в Украине.

По его словам, Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не разрешит открыть в Украине филиал российской радиостанции «Эхо Москвы».

«Даже не знаю куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала „Эха Москвы“ в Украине. Двери Нацсовета для него и его „дорогих друзей“ точно будут закрыты», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее СМИ сообщали, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который уже во второй раз за короткое время приехал в Киев, хочет открыть в Украине филиал своей радиостанции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер