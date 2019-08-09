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Друг Пескова сделал скандальное заявление об открытии филиала российского СМИ в Украине
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который уже во второй раз за короткое время приехал в Киеве, хочет открыть в Украине филиал, но для этого ему нужен «пересмотр закона о языковых квотах».
Известный журналист Айдер Муждабаев назвал такие планы Венедиктова, который дружит с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, «прямой диверсией Кремля».
«Эхо Москвы» — это «СМИ», которое приглашает в эфир и публикует российских террористов, убийц украинцев. Их там таких много, но одной фамилии — «политрук ДНР» Прилепин, думаю, хватит. Также их постоянный автор — «крымский блогер» Горный, которого Венику спустил Кремль в момент аннексии Крыма для пропаганды против Украины и крымских татар. И вишенка на торте — зам Венедиктова — Рувинский — открытый крымнашист, недавно попал в «Миротворец» за незаконное посещение Крыма", — пишет журналист на своей страничке в социальных сетях.
Начало работы в Украине «путинского радио» Айдер Муждабаев сравнил с запуском в Киев полка русского спецназа. «Мы его будем блокировать, вырубать любыми способами, потому что это — враги. Как русские оккупанты в Крыму и на Донбассе. Враги лютые. Это — Путин. Собственной персоной. Это десант русских войск внутри. Тот самый выстрел в спину. Мы его тут терпеть не будем ни при каких обстоятельствах, это абсолютно исключено», — заявил журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время предыдущего визита в Киев Венедиктов передал для руководства Украины письмо от матери руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, которому инкриминируют государственную измену.
Фото из Twitter Алексея Венедиктова.
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